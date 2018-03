Kleiner Ostergruß für Parksünder

Brilon-Totallokal: Wer Gründonnerstag in Brilon den Parkschein vergisst, kann sich auch in diesem Jahr wieder über einen Ostergruß der Ordnungsbehörde freuen.

brilon-totallokal: Vor den Festtagen kann es in der allgemeinen Hektik schon mal passieren, dass ein Verkehrsschild übersehen wird. Statt Knöllchen gibt es einen Schokohasen. Die Ordnungsbehörde bittet auch in Zukunft an ein partnerschaftliches Verhalten zu denken, denn Rücksicht und Einsicht erleichtern das tägliche Miteinander.

Bild: Verteilen am Donnerstag Schokohasen statt Knöllchen: Nelli Hansen und Gabriele Vössing

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

