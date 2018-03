Was hat ein Schachbrett mit dem Zinseszinseffekt zu tun?

Brilon-Totallokal: Die Erlebnisausstellung in der Briloner Volksbank gibt nicht nur darauf eine Antwort!

brilon-totallokal: Kann man Finanzthemen anfassen, um sie besser verstehen zu können? Diese Frage hat sich die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG gestellt. Die preisgekrönte Erlebnisausstellung „Finanzanlage“ von Union Investment, die in der Kundenhalle der Briloner Volksbank vom 19. März bis 27. April 2018 besucht werden kann, hat darauf die verblüffende Antwort „Ja“ gegeben und das alles auf eine sehr spielerische Art und Weise. An vier Exponaten, die modular aufgebaut sind, können die Besucher Schalter, Knöpfe und Schaltflächen betätigen und so eine aufschlussreiche Bewegung in Gang setzen. Was bisher nur abstrakt erklärt werden konnte, wird lebendig und nachvollziehbar.

„Geld anlegen ist ein kompliziertes Thema, über das zu viele Menschen zu wenig wissen. Dabei ist es wichtig, sich damit zu befassen. Denn es geht um den Lebensstandard der Menschen“, skizzierte Thorsten Wolff, Bankvorstand der Volksbank Brilon-Büren-Salzkoten eG, bei der Eröffnung der Erlebnisausstellung am 19. März 2018. Niedrige Zinsen, Inflation und vermeintlich unruhige Zeiten sorgen für Verunsicherungen bei potenziellen Anlegern. Die Ausstellung, die sich an alle Altersgruppen wendet, ermöglicht einen ganz neuen, intuitiven Zugang zu wichtigen Themen rund um die Geldanlage und das auf eine kurzweilige und verständliche Art.

Interaktion an vier Stationen!

Deutschland ist amtierender Fußballweltmeister und auch international „Sparweltmeister“, allerdings ist das Vermögen zu ca. 80 % im niedrig verzinsten Bereich angelegt. Die Gründe hierfür – allen voran die „German Angst“ – sind vielseitig und da gilt es, den gedanklichen Schalter in den Köpfen der Kunden umzulegen! Basierend auf diesen Überlegungen beschäftigt sich die erste Station mit Wohlstand und Weitblick. Was tun, wenn die Verzinsung von der Inflation „aufgezehrt“ wird? Zuschauen und abwarten? Definitiv nein! Der Kunde muss aktiv werden und sich gedanklich umorientieren. Als logische Folgeüberlegung steht die Auseinandersetzung mit Struktur und Stabilität im Fokus, die an der zweiten Station im Mittelpunkt steht. Wie gewinne ich Kontrolle über meine Finanzen? Kugelaufhängungen visualisieren in diesem Bereich anschaulich im Vergleich, welche Stabilität mein Geld gewinnt, wenn es in unterschiedlichen Anlageformen aufgeteilt wird.

Auf dem Weg vom passiven Sparer zum souveränen Anleger!

Die dritte Station prägen Strategie und Wachstum. Wer einem Kunden den Zinseszinseffekt erklären will, weiß, wie kompliziert es sein kann, diesen mathematischen Zusammenhang in einfache Worte zu fassen. Wie man mithilfe eines Schachbretts und dem Märchen vom Reiskorn diesen Sachverhalt verständlich machen kann, erfährt man bei dieser Station. Wer mehr über eine „Renditetrompete“ und ein „Renditedreieck“ erfahren möchte, ist bei der vierten Station an der richtigen Adresse. Hier ist auch das „Risikometer“ zu finden, das eindrucksvoll zeigt, wie Ausdauer zum Erfolg führen kann. Mit genügend Beharrlichkeit kann man finanzielle Gewinne erlangen, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte. Folgerichtig sind die Themen der letzten Station Ausdauer und Erfolg!

Keine Produktpräsentation!

Im Anschluss an die Führung besteht die Möglichkeit, im Saal der Volksbank bei Kaffee und Gebäck die gewonnenen Eindrücke nochmal zu vertiefen. Andreas Decker, Leiter Vertrieb Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG, betonte, dass es sich bei dieser Veranstaltung keinesfalls um eine Produktpräsentation handelt, sondern dass es darum geht, die abstrakten Themen der Finanzwelt verständlich zu machen und das mithilfe visueller, haptischer und medialer Wahrnehmungsmöglichkeiten.

Anmeldung

Auf der Homepage der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG www.vb-bbs.de/erlebnisausstellung kann man sich online einen Termin auswählen, um sich für einen geführten Rundgang (ca. 90 Minuten) anzumelden. Aber auch spontane Besucher sind herzlich willkommen.

