Wir entdecken den Frühlingswald

Brilon-Totallokal: Im Frühlingswald da ist was los ….

brilon-totallokal: Ferienaktion vom Briloner Heimatbund Semper Idem und dem Museum Haus Hövener für Grundschulkinder 1.- 4. Klasse. Wo wohnen Specht & Co.? Kennt ihr die Gäste der Buche? Wie kreativ sind die Vögel beim Nestbau? Wie transportiert der Baum eigentlich das Wasser bis in die Baumkrone? Die Antworten finden wir in unserem nahegelegen Buchenwald.

Ebenfalls gestalten wir ein kleines Kunstwerk aus Naturmaterial, also eure Kreativität ist gefragt. Packt den Rucksack und kommt einfach mit, es gibt viel Spannendes zu entdecken.

Wir treffen uns am 5. April um 14 Uhr im Museum Haus Hövener am Briloner Marktplatz. Um ca. 17.15 Uhr bis 17.30 Uhr sind wir wieder am Ausgangspunkt, am Museum. Gutes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung habt ihr dabei. Natürlich machen wir auch ein kleines Picknick, also nehmt ein Getränk und vielleicht ein Hasenbrot mit. Jedes Kind erhält vom Briloner Heimatbund und dem Haus Hövener eine kleine Überraschung.

Anmeldungen nimmt das Museum entgegen . ( Die Kosten betragen 3€ pro Kind, incl. Bastelarbeit).

Tel.: 02961 – 9 63 99 01; Mail: museum@haus-hoevener.de

Quelle: Apollonia Held-Wiese, zertf. Waldpädagogin, Museums Haus Hövener.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon