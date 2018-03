Ergebnisse Rennsportwochenende RadWerk Upland e.V.

Brilon-Totallokal: Das Warten hat ein Ende – es geht wieder los: Bericht Bulls Cup – Teil 1 und 2

brilon-totallokal: Nach spannendem Wintertraining unserer RadWerk-Sportler mit Skifahren, Joggen, Hallen- oder Rollentraining kam es nunmehr zum Auftakt der diesjährigen Rennsaison.

Die Osteifel ist Schauplatz der Cross Country Winterserie „Bulls Cup“, deren Mountainbikerennen in Adenau, Boos, Büchel und Kottenheim ausgetragen werden. Nachdem das Rennen in Adenau wegen Schnee und Eis abgesagt werden musste, gab es am zweiten März-Wochenende das erste Kräftemessen beim Rennen in Büchel.

Vom RadWerk Upland e.V. mit am Start war Maxim Roor, unser Neuzugang aus Brilon. Er fuhr direkt ein beherztes Rennen und landete im 26-köpfigen Feld nach 14:59 Min. auf dem 5. Rang.

Auch beim nächsten Rennen des Bulls-Cup am vierten März-Wochenende in Kottenheim ging es für Maxim Roor um die Punkte. Vom Start weg war er vorne mit dabei. Das hohe Tempo konnte er über die Distanz nicht ganz mitgehen. Am Ende kam er nach drei Runden und 16:28 Min. als 11. ins Ziel. In der Gesamtwertung liegt er auf dem 5. Rang, zum Podest ist es ein Wimpernschlag.

Der spannende Finallauf findet am 15.04.2018 in Boos statt.

Bild: Maxim Roor / Quelle: RadWerk Upland e.V., i.A. Andrea Wind

