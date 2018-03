„Handgemacht“ – Start einer neuen Veranstaltungsreihe

Brilon-Totallokal: Zum Jahresbeginn hat die Stadtbibliothek ihre neuen Räumlichkeiten im Obergeschoss der Öffentlichkeit übergeben

brilon-totallokal: Mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen entstand dort ein heller, freundlicher Lern- und Kreativraum, der zahlreiche Möglichkeiten für Handwerk, Reparieren und Lerngruppen bietet.

In der neuen Werkstatt findet seit März monatlich das Repaircafé des Vereins Kunterbunt e.V. statt. (Nächster Termin: Freitag, der 6. April 2018 von 15-18 Uhr).

Auch die Bibliothek bietet ab April in den neu gestalteten Räumlichkeiten ein neues Veranstaltungsformat an. An jedem 3. Donnerstag im Monat heißt es „#handgemacht“. Die Veranstaltung richtet sich vorrangig an Jugendliche und Erwachsene. Kinder unter 10 Jahren können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen, da oft mit Werkzeug gearbeitet wird, das von Kindern noch nicht bedient werden kann.

Am Donnerstag, den 19. April 2018, steht ein Plotter im Mittelpunkt.

Der Plotter ist ein Gerät, das Zeichnungen auf unterschiedliche Materialien überträgt und dann ausschneidet. In der „Do it yourself“-Szene wird das Plotten immer beliebter.

Stefanie Henke zeigt Interessierten, wie ein Plotter funktioniert. Gemeinsam gestalten die Teilnehmer erste kleine Arbeiten. Die Veranstaltung findet von 16.30 Uhr bis 18 Uhr in der neuen Werkstatt der Bibliothek statt. Ab Dienstag, den 3. April nimmt die Stadtbibliothek Brilon Anmeldungen unter Tel. 02961 / 794460 an.

Foto: Stefanie Henke, Mitarbeiterin der Stadtbibliothek, arbeitet an einem Plotter.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon

