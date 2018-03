Was braucht gute Jugendarbeit im Sportverein?

Brilon-Totallokal: Kreisjugendtag der Sportjugend HSK in Meschede

brilon-totallokal: Hochsauerland. Die Sportjugend des KreisSportBund HSK lädt alle Jugendvertreter der Sportvereine im HSK zum Kreisjugendtag 2018 herzlich ein. Die Veranstaltung findet am 9.4. ab 18.00 Uhr im großen Sitzungssaal des Kreishauses in Meschede statt. Bereits ab 17.15 Uhr können sich die Vereinsvertreter an verschiedenen Thementischen u.a. zu den Bereichen Qualifizierung, Fördermöglichkeiten oder Freiwilligendiensten im Sport informieren.

Schwerpunktthema des Jugendtages ist die Vereinsentwicklung der Jugendarbeit in den Sportvereinen in den kommenden Jahren. Hierzu referiert auch der Vorsitzende der Sportjugend NRW, Jens Wortmann. Darüber hinaus werden Informationen zu Qualifizierungsmaßnahmen, Projekten, Veranstaltungen und Fördermöglichkeiten im Kinder- und Jugendbereich sowie Erfahrungsberichte aus Sportvereinen im Hochsauerlandkreis dargeboten. Des Weiteren steht die Wahl des Jugendvorstandes auf der Tagesordnung. Der Tätigkeitsbericht des vergangenen Jahres ist auf der Homepage des KSB zu finden.

Noch nicht angemeldete Vereine können sich noch bis spätestens 6.4. per Mail oder Telefon nachmelden unter m.kaiser@hochsauerlandsport.de oder 02904 9763252.

Quelle: i.A. Michael Kaiser, KreisSportBund Hochsauerlandkreis e.V.

