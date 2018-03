Vegetarisch Kochen im Frauentreff

Brilon-Totallokal: Vegetarisch kochen mit der Ökotrophologin Ursula Balkenhol

brilon-totallokal: Am letzten Mittwoch vor den Osterferien plante der Internationale Frauentreff eine besondere Aktion: Vegetarisch kochen mit der Ökotrophologin Ursula Balkenhol.

Nachdem Frau Balkenhol die Frauen schon einmal über gesunde Ernährung beraten hatte, ging es nun darum, zu beweisen, dass nicht immer nur Fleischgerichte, sondern auch Gemüse und Salate in verschiedenen Kombinationen hervorragend schmecken können. So zauberten die in Kochkünsten erfahrenen Frauen schmackhafte Gerichte wie Spinatkuchen, pikante Pizza – Waffeln, Wraps und Pfannkuchen mit Lachsfüllung.

Der Tisch wurde passend zu Ostern frühlinghaft gedeckt, Osterkörbchen aus Hasendraht geformt und mit bunten Materialien geschmückt, Servietten zu Schmetterlingen gefalten.

Die Frauen dankten Ursula Balkenhol für die neuen Kocherfahrungen, die sie natürlich am eigenen Herd auch ausprobieren wollten

Info zum Internationalen Frauentreff:

Der Treff findet jeden Mittwoch von 9.30 – 11.45 Uhr im Pfarrheim in Bigge statt. Es wird in 3 Gruppen auf unterschiedlichem Lernniveau Deutsch unterrichtet.

