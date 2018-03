Herausragende sportliche Leistungen

Brilon-Totallokal: Brilon ehrt überregional erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler

brilon-totallokal: Es sollte eigentlich nur ein Scherz sein. Zum internationalen Turnfest nach Berlin war 2017 eine junge Turnmannschaft aus Brilon angereist. „Und weil wir einmal dort waren, nahmen wir gleich am Völkerballturnier teil,“ erzählte Trainerin Stefanie Mann mit einem Schmunzeln. „Keiner hätte gedacht, dass wir gleich den ersten Platz belegen.“ Aber genau dafür wurden sie vergangene Woche im Bürgersaal des Briloner Rathauses geehrt. Natürlich konnten die jungen Damen auch beachtliche Erfolge im Turnen nachweisen. Sie belegten den zweiten Platz in der Gauliga 2017 und Paula Kemmerling errang sogar den 1. Platz bei der Gaumeisterschaft 2017 im Jahrgang 2004/2005.

Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch und Sportverbandvorsitzender Franz Loer ließen es sich auch dieses Jahr nicht nehmen, persönlich über 40 Briloner Sportlerinnen und Sportlern aller Altersklassen für ihre überregionalen Erfolge die Ehre zu erweisen. „Hier ist die ganze Bandbreite des Briloner Sports vertreten,“ freute sich Dr. Bartsch. „Bis auf Fußball vielleicht.“ Ausgezeichnet wurden die Nominierten durch eine Ehrenurkunde und eine Medaille mit dem Briloner Stadtwappen.

Im Judo belegte Fanziska Strathmann unter anderem den 1. Platz beim Sparkassen Cup und Marvin Hadicke den 2. Platz beim Westfalen Einzelturnier in Witten.

Familie Eberbach mit Christina, Viola und Niklas von den Islandpferdefreunden Brilon e.V. erzielte eine große Anzahl sportlicher Erfolge im Crosslauf, Reiten, Biathlon und Langlauf. Trotz Hüft-OP war Christina Eberbach zu Höchstleistungen in der Lage. Der achtjährige Niklas Eberbach ist zu alledem im Skispringen erfolgreich. Er belegte beim Warsteiner Orenbergcup den 1. Platz.

Heiner Homrighausen, seit Jahrzehnten erfolgreicher Ausnahme-Surfer aus Pertesborn, wurde unter anderem als Vize-Weltmeister seiner Altersklasse beim Raceboard World Master 2017 in Gryzko geehrt.

Bei den Sportschützen konnten Rosi Konheusler, Karl Peter Konheusler, Ralf Kröger, Daniel Grimm und Thomas Wigard herausragende Erfolge vorweisen. Jan Bückner wurde bereits zum zweiten Mal Deutscher Meister mit der freien Pistole und auch beim Finalschießen belegte er den 1. Platz.

Gleich 17 Sportlerinnen und 1 Sportler der Rhönrad-Abteilung des Skiclub Brilon wurden ausgezeichnet. Ungefähr die Hälfte allerdings in Abwesenheit, weil sie gerade im Skiurlaub waren. Auf Landes- und Bundesebene wurden erhebliche Erfolge in den Disziplinen „Gerade Turnen“, „Sprung“ und „Spirale“ erzielt. Marie Kraft errang den Titel Norddeutsche Meisterin und Hannah Süreth wurde NRW-Meisterin. Franzika Kraft darf sich Norddeutsche Vize-Meisterin nennen. Als erste Turnerin schaffe sie die Hürde in den Deutschand-Kader und gehört damit zu den acht besten Jugendturnerinnen Deutschlands.

Die Rhönrad-Abteilung des Skiclub Brilon richtet am 9. Mai die Norddeutschen Jugendmeisterschaften in Brilon aus. „Da bin ich auf jeden Fall dabei,“ sicherte Bürgermeister Dr. Bartsch zu.

„Macht weiter so!“ appellierten Franz Loer und Dr. Bartsch abschließend an die Sportlerinnen und Sportler. „Wir wünschen alles Gute und Verletzungsfreiheit für 2018, damit wir uns 2019 hier wieder sehen.“ Jeder Briloner Sportverein, der dem Stadtsportbund angeschlossen ist, kann erfolgreiche Mitglieder zur Sportlerehrung 2019 nominieren.

Bildunterschrift: Stadtsportbundvorsitzender Franz Loer und Bügermeister Dr. Christoph Bartsch ehrten Briloner Sportlerinnen und Sportler für überregionale Erfolge

