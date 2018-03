Natalia Schmidt folgt auf Gudrun Ziegler im Ortsvorstand

Brilon-Totallokal: In der Delegiertenversammlung am 05.03.2018 wählten die Delegierten die Kollegin Natalia Schmidt von der Firma Oventrop in den Ortsvorstand

brilon-totallokal: Natalia Schmidt tritt im Ortsvorstand die Nachfolge der Kollegin Gudrun Ziegler an. Gudrun ist 2006 in den Betriebsrat der Firma Paul Witteler gewählt worden, von 2010 bis 2012 war Sie dort Betriebsratsvorsitzende. Seit Januar 2008 gehörte sie der Delegiertenversammlung der Geschäftsstelle Olsberg an, seit März 2008 auch dem Ortsvorstand. Seit 2012 hatte Gudrun zusätzlich die Aufgabe eines Revisors der Geschäftsstelle übernommen.

Nachdem Kollegin Ziegler im letzten Jahr in den wohlverdienten (Un)-Ruhestand gewechselt ist, hatte Sie nun auch Ihre Ämter im Ortsvorstand und als Revisorin zur Verfügung gestellt. Der 1. Bevollmächtigte der Geschäftstelle Olsberg, Helmut Kreutzmann, bedankte sich bei Gudrun Ziegler herzlich für die geleistete ehrenamtliche Arbeit. Gleichzeitig freute er sich, daß mit der Kollegin Natalia Schmidt eine junge Frau in den Ortsvorstand nachrückt, die die Arbeit im Ortsvorstand mit Engagement und neuen Ideen vorantreiben wird.

BU.: v.l.: Peter Guntermann (2.Bevollmächtigter), Natalia Schmidt, Gudrun Ziegler, Helmut Kreutzmann (1. Bevollmächtigter) und Sabine Bauer (Bezirksleitung IG Metall NRW)

