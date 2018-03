Statt Knöllchen gabs bunte Ostereier

Brilon-Totallokal: Auch in diesem Jahr gab es am Gründonnerstag für die Autofahrer statt Knöllchen ein Osterei.

brilon-totallokal: Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern aus den vierten Klassen der Engelbertschule Brilon, die gemeinsam mit ihrer Lehrerin Annette Seitz, trotz der Osterferien, am frühen Morgen zur Schule kamen um die Aktion zu unterstützen, verteilten Dietmar Wittmann und Bernd Henne von der Verkehrswacht Brilon und die Bezirksbeamten Dieter Marczyk und Joachim Grießhaber an den zwei Fußgängerüberwegen bunte Ostereier an die Autofahrer. Auch

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch ließ es sich nicht nehmen, die Beteiligten zur Beginn der Aktion zu begrüßen.

Im vergangenen Jahr wurden im HSK 87 Kinder als Mitfahrer im Straßenverkehr verletzt. Davon wurden elf Kinder schwer und 76 Kinder leicht verletzt. In 2017 kam es zu fünf Schulwegunfällen, im Vorjahr waren das noch zehn Unfälle. Im Anschluss wurde die Aktion am neuen Kreisverkehr in Olsberg fortgesetzt. Insgesamt wurden in Brilon und Olsberg 720 Eier zum Dank für die rücksichtsvolle Fahrweise, die zur Sicherheit auf den täglich Schulweg beiträgt, an die Autofahrer verteilt.

Quelle: Briloner Anzeiger

