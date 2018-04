„Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon“ – Um allen Interessierten den nötigen Einblick zu gewähren – Gesundheitstage in der Sparkasse Hochsauerland am 20. und 21. April 2018

Brilon-Totallokal: Im Atrium der Sparkasse Hochsauerland erwarten die Besucher Informationsstände mit verschiedenen medizinischen Themen.

brilon-totallokal: Der Gesundheitspark Brilon umfasst ganz unterschiedliche Gesundheitseinrichtungen, deren Ziel es ist, durch ihr Zusammenwirken eine maximale medizinische Versorgungsqualität für die Menschen zu erzielen. Mittendrin befindet sich das Städtische Krankenhaus Maria-Hilf, das zu den leistungsstärksten Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung in der Region gehört. Aktuell sind dort Ärzte in 11 verschiedenen medizinischen Fachrichtungen tätig. Parallel dazu bieten die Partner im Gesundheitspark noch weitere 7 medizinische Fachrichtungen. Das Krankenhaus gehört mit seinen ca. 470 Beschäftigten (davon 90 Auszubildende in 6 qualifizierten Ausbildungsberufen) zu den großen Arbeitgebern in Brilon und ist der größte Ausbildungsbetrieb der heimischen Region.

Gesundheitstage am 20. und 21. April 2018

Die Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung der Gesundheitstage fand in den Räumlichkeiten der Sparkasse Hochsauerland statt, der natürlich als Kooperationspartner ein besonderer Dank von Seiten der Krankenhausleitung zuteil wurde. „Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, über welch großes Leistungsspektrum das Briloner Krankenhaus und seine Partner im Gesundheitspark verfügen“, erläuterte Ulrich Trommer, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH. „Aus diesem Grunde laden wir zu den Gesundheitstagen am 20. und 21. April 2018 in die Sparkasse Hochsauerland ein, um allen Interessierten den nötigen Einblick zu gewähren.“. Sonja G. Drumm, Geschäftsführerin Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon gGmbH, stellte das Konzept der Veranstaltung vor.

Ein großes begehbares Herzmodell

„Im Atrium der Sparkasse Hochsauerland erwarten die Besucher Informationsstände mit verschiedenen medizinischen Themen. Im Sitzungssaal (2. OG) findet an beiden Tagen eine Vortragsreihe statt – beispielsweise Referate über die Prävention von Herz- Kreislauferkrankungen, die „Endoprothetik von Knie und Hüfte“ und „Urologische Krebsvorsorge bei Männern und Frauen“, erklärte Sonja G. Drumm. „Wir werden ein großes begehbares Herzmodell im Atrium vorstellen- sicherlich ein eyecatcher der besonderen Art“, erläuterte Dr. med. Marc Garbrecht, ärztlicher Direktor Krankenhaus Brilon. „Auch das Anziehen eines Alterssimulationsanzugs ( täuscht altersbedingte körperliche Einschränkungen vor), dann die Möglichkeit, sich als Chirurg mit dem Vernähen einer Wunde an einer Schweineschwarte zu versuchen und Gummibären aus einer Melone zu angeln, um eine Magenspiegelung zu simulieren – all das sind Bestandteile des Rahmenprogramms,“ ergänzte Thomas Pape, Pflegedirektor Krankenhaus Brilon.

Das Thema der Zukunft

Die Geriatrie (Altersmedizin) beschäftigt sich mit typischen altersmedizinischen Problemen, mit denen auch viele von uns im Alter konfrontiert werden. In diesem Bereich findet durch ein interdisziplinäres (verschiedene medizinische Fachgebiete verknüpfend) geriatrisches Team eine intensive ganzheitliche Versorgung statt. Sonja G. Drumm kündigte an, dass demnächst 30 neue Betten in diese Abteilung kommen werden. Außerdem ist auf dem Gebiet der Krebserkrankungen demnächst der Anschluss an ein Brustkrebszentrum geplant.

Unterhaltung für die Kinder

Damit es den Kindern nicht langweilig wird, wenn sich die Erwachsenen mit den medizinischen Themen auseinandersetzen, findet ein Malwettbewerb statt und die Kids können sich in der „Teddyklinik“ im Traumland der Sparkasse Hochsauerland umschauen.

