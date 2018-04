VHS-Kurs „Fit fürs Büro“ in Olsberg

Brilon-Totallokal: In vielen Büros sind Word, Excel und PowerPoint die am häufigsten benutzten Programme.

brilon-totallokal: Dieser Kurs bietet den fundierten Einstieg und weitergehende Informationen anhand praxisbezogener Beispiele sowie nützliche Tipps und Tricks. Er wendet sich an Anfänger und insbesondere an Interessierte, die vorhandene Kenntnisse auffrischen oder vertiefen wollen. Der Kurs startet am 10.04.2018 und findet an zehn Abenden, jeweils dienstags und donnerstags von 19.00 Uhr bis 21.15 Uhr statt.

Infos und Anmeldung VHS Olsberg, 02962/3080, olsberg@vhs-bmo.de oder unter www.vhs-bmo.de

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

