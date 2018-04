Ein Nachmittag mit den Großeltern

Brilon-Totallokal: Viele Großeltern der Kinder aus der Kindertageseinrichtung „St. Petrus und Andreas“ in Brilon erlebten aufregende Nachmittage mit ihren Enkelkindern.

brilon-totallokal: An verschiedenen Tagen wurden in den Gruppenräumen Gesellschaftsspiele, Puzzle und Rollenspiele gespielt sowie auf dem Bauteppich tolle Konstruktionen gebaut. Viele Spiele wie „Mensch ärgere dich nicht“ oder „Schwarzer Peter“ waren sogar den Großeltern noch bekannt und so ließen sie sich gerne von der Spielfreude der Kinder anstecken.

Anschließend ließen es sich alle bei Kaffee/Limonade und Plätzchen schmecken. Zum krönenden Abschluss erlebten die Großeltern und Kinder gemeinsam im Stuhlkreis unterschiedliche Bewegungsspiele, bei denen die Musik im Vordergrund stand. Die Nachmittage endeten für alle mit großer Freude und Zufriedenheit.

Quelle: Silvia Hesse, Kita St. Petrus und Andreas, Brilon

