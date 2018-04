Neuer Vorstand in Brilon – Wald

Brilon-Totallokal: Zweiter Anlauf auch durch Verkleinerung verlief positiv

brilon-totallokal: Brilon – Wald. Im zweiten Anlauf hat es dann doch geklappt: Auf der außerordentlichen Generalversammlung des Heimatschutzvereins Brilon – Wald e.V. am Samstag, 03. März 2018, wählten 49 stimmberechtigte Mitglieder einen neuen Vorstand. Als erster Vorsitzender wurde mit 47 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen Thomas Pucher gewählt. Thomas gehörte bereits 1984-2008, sowie seit 2012 dem Vorstand an, kennt sich also bestens mit den Begebenheiten aus.

Nach sechsjähriger Pause kehrt Michael Gierse als zweiter Vorsitzender wieder in den Vorstand zurück, als dritter Vorsitzender wurde Thomas Rüther wiedergewählt. Christoph Drilling löst Mark Seston als Rechnungsführer ab, während Dirk Lochefeld als Schriftführer wiedergewählt wurde.

Im erweiterten Vorstand wurden auch Tobias Bödefeld, Oliver Schröder, Walter Müller, Dirk Dolibog und Pascal Brüne wiedergewählt. Neu hinzugekommen sind Thomas Kenzler, Roger Brummer, Jonas Huber und Robin Kalis. Die einzelnen Posten wurden hier teilweise anderweitig aufgeteilt, die Aufgabe des Schießsportleiters jedoch führt Oliver Schröder zunächst kommissarisch weiter. Neu ist auch, dass die Zugführer aus den Reserveoffizieren rekrutiert werden. Wie üblich wählten die Jungschützen bereits im Vorfeld ihrer Generalversammlung ihren Offizier, diese Funktion hat nunmehr Eric Kroll inne.

Somit ist der Vorstand nicht nur verjüngt, sondern auch personell angepasst worden.

Quelle: Dirk Lochefeld, Schriftführer Heimatschutzverein Brilon – Wald e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon