Schild am Kreisverkehr beim AquaOlsberg gestohlen

Brilon-Totallokal: Täter wurden fotografiert

brilon-totallokal: Olsberg. Ärgerlich und oft auch kostspielig: Immer wieder hat die Stadt Olsberg mit Fällen von Vandalismus und Sachbeschädigung zu kämpfen. Jüngster Fall: Am Kreisverkehr am AquaOlsberg wurde am Freitag, 23. März, also am letzten Schultag vor den Ferien, ein blaues Kreisverkehrsschild gestohlen. Die fünf jungen, männlichen Täter wurden dabei beobachtet und fotografiert. Die Bilder wurden der Stadt Olsberg übergeben.

Inzwischen hat die Stadtverwaltung Strafanzeige erstattet. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02961/90200 zu melden.

Quelle: i.A. Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

