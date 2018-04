Streetfood-Kochkurs bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Vieles, was wir besonders gerne essen, hatte seinen Ursprung in den Garküchen auf den Straßen und Märkten rund um den Globus.

brilon-totallokal: Diese internationale, raffiniert gewürzte Küche kochen und verkosten die Teilnehmenden an diesem Abend im Rahmen einer kleinen kulinarischen Weltreise. Der Kurs findet am Dienstag, den 24. April, von 18:00 bis 21:00 Uhr in der Küche der Olsberger Sekundarschule statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon