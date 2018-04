23. Kinderbekleidung und Spielzeug in Hülle und Fülle

Brilon-Totallokal: 14. April 2018 Börse lockt nach Scharfenberg

brilon-totallokal: Das Kleiderbörsenteam freut sich über viele Besucher am Samstag, 14. April 2017, von 13 bis 16 Uhr in der Schützenhalle Scharfenberg. Im Angebot sind Frühlings- u. Sommerbekleidung und Schuhe für Kinder von Größe 50-188, Umstandsmode, Babyausstattung, Kinderwagen, Auto- und Fahrradsitze, Fahrräder, Roller und Spielzeug usw. Etwa 11.500 Einzelteile werden die 50 Frauen vom Börsen-Team in den nächsten Tagen nach Größen, Jungen- oder Mädchensachen auf den Tischen ausbreiten oder auf Kleiderständer hängen.

Das Repertoire der gebrauchten Kinderartikel ist groß, welche 180 Mütter zur Verfügung gestellt haben. Zum Einlass öffnen wir 3 Eingänge. An der Kuchentheke ist für das leibliche Wohl ist mit selbst gebackenen Kuchen, frischen Waffeln und Getränken bestens gesorgt (auch zum Mitnehmen).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch das Börsen-Team Scharfenberg, www.SHBoerse-Scharfenberg.de

