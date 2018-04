Einladung der Vinzenzkonferenz

Brilon-Totallokal: „Treffpunkt für Männer ab 60 Jahre“ im katholische Pfarrheim…

Jeden letzten Donnerstag im Monat laden die Engagierten der Vinzenzkonferenz Brilon zu dem „Treffpunkt für Männer ab 60 Jahre" ins katholische Pfarrheim ein. Bei jedem Treffen steht ein anderes Thema im Zentrum. Eine kleine Auswahl davon war bisher: ein Vortrag zum Thema „Vorbeugung und Sicherheit im Alter" der Polizei, „Was kann das Alter der Jugend mitgeben und umgekehrt – ein generationsübergreifender Austausch" mit Vertretern des Jugendparlaments, historischer Blick auf die „Wehranlagen der Stadt Brilon" sowie im Luther-Jahr „500 Jahre Reformation".

Die Themen sind bewusst weit gefasst, um vorhandene Interessen abzudecken aber auch, um Neues zu entdecken. Der Treffpunkt richtet sich an Männer ab 60 Jahre und wird durchschnittlich von 30 Teilnehmern besucht. „Damit wollen wir auch eine Möglichkeit anbieten, bewusst den Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand zu gestalten“, betont Manfred Dzaek, Vorsitzender der Vinzenzkonferenz Brilon.

Beim nächsten Treffen am Donnerstag, 26. April, besichtigen die Männer die Feuerwehrwache Brilon. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Gerätehaus. Im Mai wird dann an die Januar-Veranstaltung „Bericht aus Berlin“ mit Bundestagsabgeordneten Patrick Sensburg angeknüpft. Am Donnerstag, 24. Mai, wird Dirk Wiese (Mitglied im Bundestag) zwischen 15 und 17 Uhr bei der Vinzenzkonferenz im Pfarrheim Brilon zu Gast sein. Interessierte sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen gibt Manfred Dzaek unter Telefon 0176 21972546.

BU.: Bericht aus Berlin und vieles mehr. Im Januar war der Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg (3. v. l.) zu Gast bei der Vinzenzkonferenz Brilon.

Quelle: Sandra Wamers, Caritasverband Brilon e.V.

