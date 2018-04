Brilon-Totallokal: Generalversammlung und Ankündigung Maiandacht am Donner

brilon-totallokal: Zur diesjährigen Generalversammlung der kfd Altenbüren-Esshoff konnte der Vorstand insgesamt 28 Mitglieder begrüßen. Nach einer gemeinsamen Abendmesse und einer Andacht zum Weltgebetstag sowie dem Totengedenken wurden der Jahresbericht (Rückblick auf die Aktivitäten des letzten Jahres) und der Kassenbericht vorgetragen. Die Kassenprüferinnen bescheinigten eine ordentliche Kassenführung und dem Vorstand wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Es wurde bestimmt, dass das Kollektengeld der Frauenmessen in Höhe von 55 Euro den Messdienern zu Gute kommen soll. Im Anschluss wurden 13 Frauen in die Frauengemeinschaft aufgenommen. Als nächster Termin steht im Kalender der kfd die Maiandacht. Diese findet am Donnerstag, 3. Mai, um 18 Uhr an der Station „Maria am Steinberg“ statt. Bei schlechtem Wetter ist die Andacht in der Kirche, bei gutem Wetter findet nach der Andacht noch ein kleiner Umtrunk am Steinberg statt. Für Omas und Mamas gibt es Maibowle, für die Kinder Brause und für alle eine süße Kleinigkeit.



Quelle: Michaela Bals, kfd Altenbüren-Esshoff

