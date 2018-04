Kommunionkinder entflammten mit ihren Fackeln das Osterfeuer

Brilon-Totallokal: Bei bestem Osterwetter lockte auch das diesjährige Osterfeuer wieder viele Zuschauer aus der Kernstadt zum ADAC-Spielplatz.

brilon-totallokal: Dort hatte bereits am Karfreitag die Marianische Sodalität Brilon die gesammelten Weihnachtsbäume kunstvoll in Form einer Tanne aufgeschichtet. Nach ein paar Dankes- und Segensworten von Propst Richter entzündeten die Kommunionkinder mit ihren zuvor am Osterlicht entflammten Fackeln das Osterfeuer, welches anschließend hell die Nacht erleuchtete.

Ein Dankeschön geht nicht nur an die zahlreichen Helferinnen und Helfer, sondern auch an das Blasorchester Brilon, das den Fackelzug traditionell von der Propsteikirche musikalisch begleitet hatte. Weitere Fotos sowie Videos können jederzeit auch auf der Homepage sowie der Facebook-Seite der Marianischen Sodalität Brilon 1848 eingesehen werden.

Quelle: Stephan Jätzel

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon