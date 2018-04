Neue Kurse der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Aktive Senioren „Computer-Club – PC, Tablet, Smartphone“

brilon-totallokal: Die VHS bietet einen offenen Treff zu aktuellen Fragen rund um den Computer, Internet, Tablet und das Smartphone an. Die Themen werden individuell abgesprochen oder bauen zum Teil auf den Inhalten der Computerkurse speziell für Senioren auf. Der Treff findet ab Mittwoch, dem 11. April, an fünf Abenden jeweils von 17:00 bis 18:30 Uhr im EDV-Raum im Volksbank-Center statt.

Aktuelles aus der Rentenversicherung

Fachleute der Deutschen Rentenversicherung informieren an diesem Abend über aktuelle Änderungen und Neuerungen in der Rentenversicherung. Der Vortrag richtet sich nicht nur an die, die sich mit dem Thema Rente schon befasst haben, sondern ist für alle interessant, die sich über den aktuellen Rechtsstand informieren wollen. Der Vortrag findet am Donnerstag, den 12. April, von 18:30 bis 20:45 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Die Veranstaltung ist entgeltfrei, zur besseren Planung wird jedoch um vorherige Anmeldung gebeten.

Schwimmen für Kinder – Aufbau- und Trainingskurs „Bronze“

Die VHS Brilon bietet einen Aufbau-Schwimmkurs für Kinder ab 5 Jahren an, die das „Bronze“-Abzeichen erlangen wollen. Ziel des Kurses ist es, Wassersicherheit zu gewinnen und weitere Schwimmtechniken zu erlernen und zu festigen. Der Kurs findet ab dem 14. April an 10 Samstagen jeweils von 12:00 bis 13:00 Uhr im Hoppecker Hallenbad statt.

Karate-Kids Anfängerkurs

Karate für Kinder ist eine ideale Art Kraft, Ausdauer und Gleichgewichtssinn zusammen mit anderen Kindern zu trainieren. Das Training fördert das Selbstbewusstsein, aber auch Respekt und Fairness im Umgang mit den Mitschülern. Trainiert werden Schlag- und Tritttechniken ohne Kontakt mit viel Platz für Spiel und Spaß. Der Kurs richtet sich an Kinder ab 8 Jahren und findet ab dem 18. April an 11 Mittwochen jeweils von 17:00 bis 17:45 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Meditative Klangreise

Die meditativen Klänge der Klangschalen im Zusammenspiel mit weiteren Instrumenten wie Gong, Glocke, Zimbel, Monochord und Kristallschale fördern die innere Harmonie und setzen schöpferische Energie frei. Die Tiefenentspannung bietet eine Möglichkeit zur Selbsterfahrung; Verspannungen und Blockaden im körperlichen und seelischen Bereich werden positiv beeinflusst. Der Workshop findet am Donnerstag, den 19. April, von 18:00 bis 19:15 Uhr sowie von 19:45 bis 21:15 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

Tipps zur Gartengestaltung

Der Kurs richtet sich an Interessierte, die aus ihrem Garten eine Wohlfühloase machen oder ihn mit neuen Ideen umgestalten wollen. Wie entwickle ich Ideen und ein stimmiges Gesamtkonzept? Mit welchen Tricks kann ich meinen Garten interessanter gestalten? Welche Vorgaben und Vorschriften muss ich beachten? Diese und weitere Fragen werden fachkundig beantwortet. Der Workshop findet am Samstag, den 21. April, von 09:30 bis 14:45 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

