SV Fortuna Messinghausen: 70jährige Vereinsmitgliedschaft

Brilon-Totallokal: Der SV Fortuna Messinghausen konnte durch den 1.Vorsitzenden Thorsten Kappe eine ganz besondere Ehrung im Vereinsheim vornehmen

brilon-totallokal: Ein Präsent überreichen… In einer besonderen Feierstunde konnten Vereinsmitglieder für Ihre 70jährige Mitgliedschaft geehrt werden. Der SV Fortuna Messinghausen begeht im Jahre 2020 sein 100 jähriges Vereinsjubiläum, diese Mitglieder haben diesen Verein gelebt und auch geprägt.

Alleine Werner Gruß war 13 Jahre als 1.Vorsitzender im Verein tätig. Herbert Klauke als 1. Kassierer, Willi Göbel als 2. Vorsitzender und 2. Geschäftsführer, Ferdinand Schütte als 2. Geschäftsführer in den Jahren auch im Vorstand tätig. Natürlich wurde auch Fussball gespielt. Und gerade diese Erzählungen von Früheren Zeiten der Jubilare erfreute den Anwesenden Vorstand, sowie weitere ehemalige Vorstandsmitglieder, die an diesem Nachmittag an der Ehrung teilgenommen haben. Auch Theo Gruß hatte ein offenes Ohr an diesem Nachmittag, der mit Begeisterung an der Erstellung einer Vereinschronik zum 100jährigen Vereinsjubiläum arbeitet.

Auf dem Foto 4 von 7 Jubilaren für 70 Jahre.

Von links: Josef Bunse, Ferdinand Schütte, Werner Gruß, Franz Hillebrand, es fehlen: Herbert Sohn, Herbert Klauke und Willi Göbel.

Quelle: Thorsten Kappe SV Fortuna Messinghausen

