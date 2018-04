Vermietung der Grillhütte in Thülen unter neuer Verantwortung

Brilon-Totallokal: Viel Neues gab es bei der Generalversammlung des Heimat- und Verkehrsvereins in Thülen.

brilon-totallokal: Schon seit Jahresbeginn ist Verkehrsvereinsmitglied Torsten Blüggel in Thülen (Freudental) für die Vermietung der Grillhütte neuer Ansprechpartner. Er löst damit den langjährigen Hüttenwart Alfons Hillebrand ab, der nun im Rahmen der Generalversammlung des Heimat- und Verkehrsvereins für seine über 30 jährige Vorstandsarbeit geehrt wurde. Unter anderem hat er in dieser Zeit auch in der Funktion des 2.Vorsitzenden unter dem Ehrenvorsitzenden Georg Becker den Verein geleitet. Mit seiner Frau Brunhilde, die die Terminplanung der Grillhütte fest im Griff hatte, erhielten beide nun als kleines Dankeschön einen Einkaufsgutschein der Stadt Brilon und einen Blumenstrauß.

Für 12 Jahre Vereinsvorsitz und anschließend weitere 6 Jahre als Vorstandsmitglied wurde auch Peter Mucenieks mit einem Einkaufsgutschein der Stadt Brilon verabschiedet. Er stand für eine Wiederwahl diesmal nicht mehr zur Verfügung.

Nach den üblichen Regularien einer Generalversammlung (Protokolle, Rückblick und Jahresplanung, Bericht der Kassenprüfer, Kassenbericht und Entlastung des Vorstandes)

informierte Ortsvorsteher Johannes Becker über Themen des Ortes:

So sollen künftig z.B. 2 Geschwindigkeits-Anzeigetafeln auf den Hauptverkehrsadern an die Ortsgeschwindigkeit „50“ erinnern. Im Spansfeld werden weitere Straßenlaternen aufgestellt, da es durch die Umstellung auf LED zu dunkel geworden ist. Stadtvertreter Eberhard Fisch berichtete, dass die geplante Anbindung des Ortes an den Radweg an der B7/Heeresstraße Fortschritte macht.

Dechant und Pastor Michael Kleineidam nutzte die Gelegenheit, sich an dieser Stelle für die über 20 Jahre seines Wirkens in Thülen bei allen zu bedanken. Er erklärte, dass es zum Abschied für den gesamten Pfarrverbund Thülen am 20. April eine hl. Messe in Alme geben wird und anschließend um 19 Uhr in der Thülener Schützenhalle eine große Abschiedsfeier, zu der Alle eingeladen sind – eine extra Einladung wird es keine geben! Schon am Tag darauf heißt es für Ihn „Koffer packen“, denn am Montag kommt der Umzugswagen. Am 29.4. wird dann bereits seine Einführung im Wendener Land gefeiert, zu der auch gerne die Bewohner aus seinem bisherigen Aufgabenbereich erwartet werden.

Der Pfarrverbund wird bekanntlich mit Brilon zusammenwachsen und somit von Probst Dr. Richter geführt. Da dieser Verbund dann vergleichbar mit einem Großkonzern ist, seien besondere Messfeiern, z.B. unter freiem Himmel längerfristig anzumelden, aber weiterhin möglich. Vikar Lübker wird aufgrund dieser Veränderungen noch ein weiteres Jahr im Pfarrverbund bleiben und den Übergang begleiten.

Alle Versammlungsteilnehmer wünschten schon jetzt dem scheidenden Dechant und Pastor Michael Kleineidam alles Gute für die Zukunft.

Die Spende die der Heimat- und Verkehrsverein jedes Jahr für kulturelle und soziale Zwecke übergibt, geht diesmal in Höhe von 150,- € an die neu gegründete Jugendfeuerwehr in Thülen.

Die „Radtour in die Natur“ startet sobald das Wetter besser wird wieder Mittwochs zur gewohnten Zeit am Schwarzen Brett in der Ortsmitte.

Quelle: Ewald Schlüter, Heimat u. Verkehrsverein Thülen

