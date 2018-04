Am 15. April 2018 um 15.00 Uhr ist es wieder soweit

Brilon-Totallokal: Im Rahmen von Brilon blüht auf wird die Neue Waldfee der Öffentlichkeit vorgestellt

brilon-totallokal: Es ist wie immer ein großes Geheimnis in der Stadt Brilon. „Wer wird die 15. Briloner Waldfee und übernimmt den Feenstab von Lina-Madlen Voß?“

Die 14. Briloner Waldfee hat ein Jahr die Stadt Brilon gut vertreten. Einen Termin darf sie als noch amtierende Waldfee kurz vor Abgabe des Feenstabes wahrnehmen, sie darf zum zweiten Mal auf dem Autosalon Brilon die Gewinner ermitteln. Jedoch nicht im Kleid, denn das wurde abgegeben und an die Figur der Neuen angepasst. Durch die Verlegung des Termins findet der Autosalon in diesem Jahr erstmals vor Brilon blüht auf statt.

Am 15. April ist es nun soweit und der Feenstab wird von der 14. Waldfee an Bürgermeister Dr. Christof Bartsch zurückgeben. Die neue Waldfee, die den Stab von ihm übernimmt, wurde unter vielen netten Brilonerinnen ausgewählt.

Unsere Waldfeenkleid-Schneiderin Maria Morgenroth hat sich wieder alle Mühe gegeben und das Kleid für die Neue angepasst. Es darf schon verraten werden, dass die Neue noch größer ist und das Kleid um 3 cm verlängert werden musste.

Die Fotografin Sabrinity aus Madfeld leistete wieder eine super Arbeit und dabei sind tolle Aufnahmen entstanden. Bei sehr nasskaltem Wetter wurden die Fotos schon im März in der Nähe von Altenbüren geschossen. Die neue Waldfee freut sich sehr auf ihre Aufgabe, Brilon und seine 16 Dörfer national und international zu vertreten.

Gerade im Hinblick auf die Internationalen Hansetage 2020 möchte sie das Bewusstsein in der Bevölkerung für ihre schöne Heimat und den Hansegedanken wecken. In diesem Jahr wird sie Brilon auf den Internationalen Hansetagen in Rostock und den Westfälischen Hansetagen in Haselünne vertreten.

