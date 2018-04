Klangkosmos Weltmusik trifft auf Georgien

Brilon-Totallokal: „Ananuri“ live in Brilon · Eintritt frei

brilon-totallokal: Das Team der BWT-Brilon Kultour und die Evangelische Kirchengemeine Brilon laden mit freundlicher Unterstützung der Firma Oventrop zum nächsten Konzertabend der Reihe „Klangkosmos Weltmusik“ ein.

Zu Gast ist am Sonntag, 22. April 2018 um 17.00 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche das georgische Ensemble „Ananuri“. Das Ensemble Ananuri gründete sich 1995 zunächst als kleine Formation unabhängiger Künstler und hat sich nach diesem historisch wichtigen Ort benannt. Das Repertoire von Ananuri besteht aus polyphonen Liedern für drei Stimmen, begleitet von den Langhalslauten in verschiedenen Stimmungen Fanduri, Panduri und Chonguri, der Rohrflöte Salamuri, der kaukasischen Oboe Duduk und A-capella Stücken.

In der georgischen Musik hat sich bis heute eine einzigartige Verbindung des georgisch-orthodoxen Christentums, das im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion erklärt wurde mit heidnisch-magischen Vorstellungen und Rituale erhalten, in denen der Glauben an Geister eine Rolle spielt. So spiegeln die kunstvoll faszinierenden Stücke von Ananuri auch Facetten solch uralter Bräuche wider, in denen Mächte der Totenwelt Opfergaben erbracht wurden oder andere mythische Legenden.

Der Eintritt zu diesem Konzert in der Evang. Stadtkirche Brilon ist frei. Gerne dürfen Sie vor Ort eine Spende abgeben. Nähere Informationen zu dieser vom Kulturserkretariat Gütersloh geförderten Konzertreihe erhalten Sie bei der BWT-Brilon Kultour unter Tel.: 0 29 61 / 96 99 50 oder per E-Mail kultur@brilon.de.

BU.: Ananuri aus Georgien spielen in der Briloner Stadtkirche

