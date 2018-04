Konzert der Big Band Antfeld am 14. April 2018

Brilon-Totallokal: Die Big-Band Antfeld entwickelte zu einer festen Größe

brilon-totallokal: Antfeld. Dafür ist sie bekannt: Mit viel flotter Live-Musik feiert die Big Band des Musikvereins 1981 Antfeld e.V. am Samstag, 14. April, ab 18 Uhr ihr 33-Jähriges in der Hütte auf dem Antfelder Sportplaz und präsentiert sich so frisch wie im Gründungsjahr.

„1985 war das entscheidende Jahr“, so steht’s in der Chronik des Musikvereins Antfeld. „Um auch der modernen Tanzmusik gerecht zu werden, wurde eine Big-Band gegründet, die auch heute noch fester Bestandteil des Vereins ist“, hieß es damals. Und der Verein tätigte dafür große Investitionen, u.a. um künftig auch Schützenfeste annehmen zu können. „Mit der Gründung der Big Band wurde auch eine erste Gesangsanlage für ca. 1500,- DM angeschafft. Im gleichen Jahr wurde der Verein in das Vereinsregister eingetragen und trägt seither seinen Namen Musikverein 1981 Antfeld e.V.“

Viele weitere Premieren gab es in diesem Jahr, den ersten Festzug im Dorf, das erste Weihnachtskonzert. Danach entwickelte sich die Big-Band zu einer festen Größe und bald wurden auch erste Feste unabhängig vom Orchester angenommen. Immer wieder gestaltete die Tanzmusik auch den Antfelder Karneval mit. Und auch aktuell läuft es richtig gut, fast wöchentlich treffen sich die 17 Musiker zur Probe. Im Biergarten des Gasthof Susewind spielten sie zum Glühweinabend, dieses Jahr standen schon der Karneval und die FrühWasn in Velmede an, es warten neben dem Dorfplatzjubiläum im eigenen Ort auch zwei Schützenfeste (Velmede und Willingen) auf die Tanzmusik.

Dies alles wollen Big Band und Musikverein mit allen Freunden, befreundeten Vereinen und gern ganz vielen Gästen am Samstag feiern – mit einen Frühjahrs-Open-Air auf dem Sportplatz. Live-Musik garantiert, Eintritt frei, für Verpflegung bestens gesorgt!

Quelle: Sonja Funke, Schriftführerin Musikverein 1981 Antfeld e.V.

