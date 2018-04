Paderborn-Lippstadt Airport steigert Passagierzahlen im ersten Quartal deutlich

Brilon-Totallokal: Plus 23 Prozent im März

brilon-totallokal: 6. April 2018 – Der Paderborn-Lippstadt Airport hat das erste Quartal 2018 mit einer deutlichen Steigerung der Fluggastzahlen um elf Prozent gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen. Von Januar bis März lag das Aufkommen bei rund 87.000 Passagieren. Besonders im März zogen die Zahlen aufgrund der früheren Osterferien mit fast einem Viertel mehr Fluggästen kräftig an.

„Das ist ein sehr positiver Auftakt eines erneut herausfordernden Jahres, das wir erneut mit einer Steigerung der Passagierzahlen abschließen möchten.“, kommentiert Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH.

Die Zuwächse im ersten Quartal beziehen sich in erster Linie auf Touristikverkehre zu insgesamt sechs Zielen in der Türkei, in Spanien und Ägypten, die mit rund 20 Prozent deutlich über dem Vorjahresniveau liegen. Darüber hinaus hat aber auch der Linienflugverkehr nach München und Frankfurt mit plus fünf Prozent zum positiven Gesamtergebnis beigetragen.

Quelle: Stefan Hensel / Bildquelle: Paderborn-Lippstadt Airport

