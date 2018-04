Raspe kommt zum Rathauskonzert

Brilon-Totallokal: Brilonerin spielt mit Pianist Chanson-Revue

brilon-totallokal: Das 116. Rathauskonzert am Sonntag, 6. Mai 2018 um 20.00 Uhr wird zum Heimspiel für Ariane Raspe. Die in Brilon geborene Schauspielerin und Chansonette (u.a. bekannt durch die TV-Serie Stromberg) und der Pianist und Entertainer Christian Börsing sorgen mit ihrer Chanson-Revue „SCHÖNER LIEBEN – SCHÖNER LEBEN!“ für einen vergnüglichen, stimmungsvollen Abend. Das Duo nimmt in seiner 90-minütigen Show das Lieben und Leiden von der Kindheit bis ins hohe Alter gehörig auf die Schippe. Aus ungewohnt humoristischer Perspektive blickt „RaspelleBröselle“ auf die Phänomene des Älterwerdens und beweist dem Publikum musikalisch und rhetorisch, warum es sich nicht zwingend lohnt, auf ewig am irdischen Dasein festzuhalten.

Die beiden vielseitigen Künstler präsentieren in ihrem Programm heitere, schwungvolle Lieder namhafter Chanson-Komponisten wie Friedrich Hollaender, Otto Reuter, Georg Kreisler oder Kurt Tucholsky. Umrahmt und inhaltlich ergänzt werden die musikalischen Darbietungen durch amüsante Texte und komödiantisches Spiel. Das Team der BWT-Brilon Kultour freut sich auf einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend im Briloner Rathaus (Bürgersaal).

Karten sind im Vorverkauf erhältlich in der Buchhandlung Podszun (Bahnhofstraße), in der BWT (Derkere Straße) und bei BWT-Brilon Kultour unter Tel. 0 29 61 / 96 99 50 oder per E-Mail: kultur@brilon.de. Der Kartenpreis liegt im Vorverkauf bei 7,00 € für Schüler und bei 12,00 € für Erwachsene.

BU.: Die gebürtige Brilonerin Ariane Raspe kommt am 6. Mai 2018 zum Rathauskonzert in die Hansestadt.

Quelle: Thomas Mester – Brilon Kultour

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon