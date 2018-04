SV 20 Brilon empfängt den Tabellenzweiten BC Eslohe zum Bezirksligahit

Brilon-Totallokal: Mehr Spitzenspiel geht nicht!

brilon-totallokal: Am Sonntag um 15.00 Uhr treffen mit dem SV Brilon und dem BC Eslohe die beiden führenden Teams der Bundesliga des Sauerlandes auf dem Kunstrasenplatz in Brilon aufeinander.

Genau sieben Wochen vor Saisonende kann Brilon mit dem neunten Sieg in Folge einen wichtigen Schritt Richtung Landesliga-Aufstieg machen. Der Trainer der Briloner Mannschaft Stephan Vogel erwartet am Sonntag noch keine Vorentscheidung im Titelrennen, da nach dem Spiel gegen den ehemaligen Landesligisten Eslohe noch sieben weitere schwere Aufgaben auf seine Mannschaft warten.

Am Osterwochenende haben beide Teams Ihre Hausaufgaben erledigt. Während die Schwarz-Weißen nach hartem Fight und langer numerischer Unterzahl das Kellerkind aus Warstein vor fast 400 Zuschauern mit 5:3-Toren besiegten, verbuchte die Elf von BC-Trainer Jan Hüttemann einen 4:1-Heimerfolg gegen den zuletzt stark aufspielenden Aufsteiger aus Marsberg auf der Habenseite.

Die letzte Meisterschaft in der Bezirksliga und der damit verbundene Aufstieg in die Landesliga gelang dem SV 20 Brilon im Jahr 1980. Seit der Rückkehr in die Bezirksliga im Jahr 2008 landete Brilon fünf Mal unter den Top Vier der Liga, schrammte in der Saison 2010/11 und der Spielzeit 2014/15 mit der Vize-Meisterschaft jeweils knapp am Aufstieg vorbei. 2010/11 fehlten neun Punkte auf Meister SV Hüsten 09, 2014/15 betrug der Rückstand auf Platz eins gerade einmal zwei Zähler.

Der SV 20 Brilon rechnet am Sonntag mit über 500 Zuschauern im Sportzentraum an der Jakobuslinde!

Foto: Will die gute Bilanz auf heimischen Geläuf (sieben Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage) auch im Spitzenspiel gegen den BC Eslohe weiter ausbauen: Die 1. Seniorenmannschaft des SV 20 Brilon mit Trainer Stephan Vogel (hinten links).

Quelle: Peter Tilli, Sportverein 1920 Brilon e.V.

