Bilder: Kommunion 2018 in Brilon „Dankmesse“ mit Propst Dr.Richter

brilon-totallokal: Am „Weißen Sonntag“, dem „Sonntag der Barmherzigkeit“, wurden in den Gemeinden des Pastoralverbundes Brilon ca. 60 Kinder zum ersten Mal zur Heiligen Kommunion geführt. Nach Taufe und Beichte können fortan die Kinder ein weiteres Sakrament (Christuszeichen) empfangen und in der Gemeinschaft der Kirche intensiver leben. Am Montag nach dem Erstkommunionsonntag feiern die Kinder die grosse Dankmesse in der Propsteikirche.

Nach den Vorbereitungen in den Grundschulen und Gemeinden ist die Feier der Erstkommunion ein weiterer Schritt zum Erwachsenen- und Christwerden. In der Heiligen Messe empfangen die Kinder zum ersten Mal die Heilige Kommunion, den Leib Christi, Jesus in Gestalt des Brotes.

Die äußeren Feiern in der Familie unterstreichen die Heiligkeit und Würde dieses Sakramentes, auch wenn manches im Zuge der Verweltlichung verblasst ist. Doch Gottes Taten lassen sich nicht messen. ER macht den Anfang und das Wachsen des Glaubens ist nicht nur von unserem Zeugnis und Eifer abhängig.

Ich danke allen, die in der Vorbereitung und Durchführung sich engagiert haben und gratuliere allen Kindern zum Empfang der Hl. Kommunion sehr herzlich! Doch wir wissen auch, dass das „Bleiben“ und „Fortsetzen“ oft schwieriger ist als das „Beginnen“!

Liebe Grüße und Segenswünsche! Ihr und Euer Propst Reinhard Richter

