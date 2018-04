Ergebnisse Rennsportwochenende RadWerk Upland e.V.

Brilon-Totallokal: Viel los beim RadWerk Upland e.V.

brilon-totallokal: Trainingslager in Hochspeyer. Zum Auftakt der Saison führte ein Trainingslager 16 Teilnehmer in der zweiten Osterferienwoche vom 03. bis 06.04.2018 nach Hochspeyer (Pfalz). Mit den Trainern Marion & Klaus Pollack erkundeten sie das Trailcenter rund um die Jugendherberge. Perfekte Strecken mit allen Schwierigkeitsgraden erwarteten die Gruppe. Klaus feilte nach dem Motto „üben, üben, üben“ an der Fahrtechnik der U 13 und war begeistert vom entwickelten Feingefühl. Die Gruppe fuhr alle Routen bis zur schwarzen Strecke. Der Abschluss bildete ein Rennen auf der ausgeschilderten CC-Strecke. Die U 11 übte mit Marion einzelne Sektionen und Abschnitte: Rechts- und Linkskurven, Gefälle, Absätze auf unterschiedlichen Untergründen. Dank vieler Wiederholungen fuhren die „Kleinen“ selbstbewusst schwierigere Streckenabschnitte durch.

Täglicher Frühsport, eine Trailtour zur Burg Frankenstein und ein Tischtennisturnier gehörten zum erweiterten Programm. Allen Teilnehmern haben Trainingsort und Quartier sehr gut gefallen. Ein großer Dank gilt den mitgereisten Betreuern, ohne die so eine gelungene Fahrt nicht möglich wäre!

Gemeinsames „Anbiken“ am Sonntag

Kaum aus dem Trainingslager zurückgekehrt, hieß es am Sonntag (08.04.2018) „Anbiken“. Gemeinsam begrüßten rund 30 RadWerker – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – den Frühling und starteten mit einer gemeinsamen Tour in die neue Rad-Saison. Ziel des Ausflugs war die Hütte im Aarbachtal bei Schwalefeld, an der es Kaffee, Kuchen und weitere Leckereien gab und man den Nachmittag gemütlich und bei tollem Wetter ausklingen ließ.

Interessierte des Radsports waren und sind jederzeit zum Hereinschnuppern beim RadWerk Upland e.V. eingeladen. Es finden unter anderem wöchentlich Trainingseinheiten für die verschiedenen Altersgruppen statt.

Warm-UP Marathon in Hellental

Am Sonntag (08.04.2018) startete der RadWerk-Sportler Adrian Horchler beim Warm-UP Marathon in die Saison. Im Anschluss an ein Trainingslager im italienischen Finale Ligure ging es im neuen Trikot von Focus RAPIRO-Racing auf die Mitteldistanz (zwei Runden) in Hellental. Nach 2:42:23h kam er als 4. Gesamt und 2. bei den Herren ins Ziel. Angesichts der Umstände war es ein gelungener Auftakt in die neue Saison!

Quelle: RadWerk Upland e.V., i.A. Andrea Wind / Foto: Trainigslager

