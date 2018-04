Erstes warmes Wochenende lockte scharenweise Mountainbiker

Brilon-Totallokal: Im Bikepark Willingen hat die Mountainbike-Saison 2018 begonnen

brilon-totallokal: Als einer der ersten deutschen Bikeparks ist der Bikepark Willingen in die Saison gestartet. Bei 20 Grad und strahlendem Sonnenschein besuchten am Samstag und Sonntag bereits mehrere Hundert Biker die Strecken am Willinger Ettelsberg.

Lange hatten die Betreiber überlegt, erst Ende des Monats in die Saison zu starten. Doch die Wetterprognosen waren überzeugend. Die Schneeflecken schmolzen in den letzten Tagen buchstäblich „wie Schnee in der Sonne“. Die Entscheidung war richtig, davon sind die Verantwortlichen überzeugt. Die Mountainbiker zeigten sich durchweg erfreut über den spontanen Start in die Saison.

In der zweiten, dritten und vierten Aprilwoche ist der Bikepark Willingen immer von Freitag bis Samstag geöffnet. Von montags bis donnerstags steht die Ettelsberg-Kabinenbahn wegen Revisionsarbeiten still (9. bis 12. / 16. bis 19. / 23. bis 26. April). Ab 27. April fährt die Bahn wieder täglich und befördert auch Radfahrer.

Die vier Strecken im Bikepark sind frei von Schnee und befahrbar. Ab der dritten Aprilwoche wollen Streckendesigner Diddie Schneider und sein Team wieder an die Arbeit gehen und die neue Strecke am Köhlerhagen weiterbauen. Dazu muss der Untergrund erst trocken genug sein. Zu etwa einem Viertel ist die neue Flow Country Strecke bereits fertig. Im vergangenen Herbst hat Diddie Schneider den Bau der Flow Country Strecke begonnen. Der Winter macht den Arbeiten eine vorübergehende Pause.

Nach und nach sollen alle Strecken am Willinger Ettelsberg überarbeitet werden. Die Freeride-Strecken sollen schwerer werden und die Downhill wieder ihren typischen Charakter erhalten. Wann diese Arbeiten beginnen, ist vom Fortschritt der Arbeiten an den neuen Strecken abhängig.

Die Flow Country Strecke ist eine leichte Strecke mit Anliegerkurven, Wellen, und ein paar Sprüngen, nicht zu steil und nicht extrem. Dieser Streckentyp ist besonders beliebt und eine Art Markenzeichen von Diddie Schneider. Zusammen mit Freeride-Legende Hans Rey hat er diesen Streckentyp entwickelt. Durch die spezielle Konstruktion und die Kombination von Wellen und Kurven erleben Mountainbiker das typisch „flowige“, euphorisierende Fahrgefühl wie bei einer Achterbahnfahrt. Ganz gleich aus welcher Sparte des Mountainbikesports, jeder kann den Flow Country Trail mit Leichtigkeit fahren. Im MTB ZONE Bikepark Petzen in Österreich hat Schneider den mit 11 Kilometern weltweit längsten Trail dieser Art gebaut. Die Strecke wurde 2014 von der International Mountainbike Bicycling Association (IMBA) als der beste Flow Trail 2014 ausgezeichnet. Weitere Flow Country Trails sind im MTB ZONE Bikepark Geisskopf im Bayerischen Wald und im Bikepark Winterberg entstanden.

Diddie Schneider ist einer der führenden Streckendesigner Europas und weltweit tätig. Er konstruiert Trails von der Weltcupstrecke bis zu Parcours für Messen und Events. Der Ex-Radprofi ist bekannt für seine innovativen Ideen, die oftmals richtungsweisend sind für die ganze Branche. Im Bikepark Willingen hat er sämtliche Strecken gebaut.

Quelle: Susanne Schulten, REDAKTIONSBÜRO

