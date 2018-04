Geistliche Abendmusik am 22.04.2018, 17.00 Uhr in der Kirche St. Martin Bigge

Brilon-Totallokal: „Frühlingsklänge“

brilon-totallokal: Am Sonntag, 22.April 2018, 17.00 Uhr, wird das nächste Konzert der „Geistlichen Abendmusik in St. Martin Bigge“ in der frisch renovierten Kirche stattfinden. Der „Förderverein Geistliche Abendmusik in St. Martin Bigge“ lädt zu einem Frühlingskonzert mit Ensembles der Musikschule des Hochsauerlandkreises ein.

Es spielen das Akkordeon-Kinderorchester „Hüstener Akkordeon Kids“(Ltg. C. Sulies), das Gitarren-Orchester HSK (Ltg. H. Bohnenkämper) und das Akkordeonorchester der Musikschule Hochsauerlandkreis (Ltg. U. Papencordt).

Es erklingen sowohl geistliche Werke aus Barock und Klassik als auch zeitgenössische Kompositionen sowie Arrangements verschiedener Pop-Balladen. Das klangliche Spektrum erstreckt sich dabei von J.S. Bach und J. Pachelbel bis zu Astor Piazolla und Ed Sheeran.

Als Solisten werden dabei Merle Fischer und Anja Tohidi Sardasht (Violine) und Steffi Ernstberger zu hören sein. Der Eintritt ist wie immer frei. Nach dem Konzert erfolgt eine Türkollekte.

Quelle: Meinolf Guntermann

