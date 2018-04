Brilon: Die Pünktlich zur Radsaison gestarte Aktion mit Rad zur Tat geht weiter, dritte Auflage des Projekts.

Brilon-Totallokal: Mit einigen Änderungen startet die dritte Auflage des Projekts.

brilon-totallokal: Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch und der für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Jörg Schlüter stellten am 5. April im Rathaus Brilon die Neuauflage von „Mit Rad zur Tatˮ vor. Zusammen mit den Sponsoren – den beiden Briloner Fahrradfachgeschäften Bike-Center Feldmann und Neumann (liquid-life) sowie den beiden Krankenkassen AOK und Barmer hofft Bartsch auf möglichst viele Teilnehmer. Vom 1. Mai bis Anfang Oktober sind die Beschäftigten und Schüler Brilons eingeladen, die tägliche Strecke zu ihrer Wirkungsstätte möglichst häufig mit dem Rad zu fahren. Wer auf mindestens 20 Fahrten kommt, egal ob mit dem E-Bike oder einem normalen Fahrrad, nimmt an der Hauptverlosung auf dem Weihnachtsmarkt teil.

Bis dahin – und das ist eine der wichtigsten Neuerungen zu den Vorjahren – können die Teilnehmer von zahlreichen Sonderaktionen der Sponsoren profitieren. Die Sponsoren stellten bei dem Vorstellungstermin Sach- und Geldprämien, Bonuspunkte, Preisnachlässe und einen Fotowettbewerb in Aussicht. Die Aktionen werden jeweils rechtzeitig in der Tagespresse oder in Facebook angekündigt. Letzteres wird helfen, die Resonanz auf das Projekt zu beobachten.

Bartsch ging auf den Kern des Projekts ein: „Wir bedienen damit viele Aspekte, wir wollen umwelt- und bürgerfreundlich sein und Anreize zum Erhalt von Klima und Gesundheit schaffen. Wir haben hier ein lernendes System und wollen jährlich ein bisschen besser werden.ˮ Weiter führt er aus, dass es sich damit um eine deutschlandweit einzigartige kommunale Aktion handelt, die zur Identifikation der Teilnehmer mit der Stadt führt.

Jörg Schlüter betonte, dass es bei dem Projekt nicht darum gehe, die 20 Fahrten mit erhobenem Zeigefinger zu kontrollieren. Vielmehr würde die Bereitschaft belohnt, das Fahrrad öfters als alternatives Verkehrsmittel einzusetzen.

Das Projekt wird pünktlich zur Radsaison gestartet, am 14. April liegen die Anmeldekarten beim Autosalon und einen Tag später im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags „Brilon blüht aufˮ aus. Wer es an beiden Tagen nicht schaffen sollte, kann die Anmeldung später bei den Sponsoren, im Rathaus oder in der BWT-Geschäftsstelle erhalten. Vollständig ausgefüllt werden die Anmeldekarten gegen Teilnahmekarten im Scheckkartenformat eingetauscht. Mitmachen dürfen alle, die in Brilon arbeiten oder zur Schule gehen, selbstverständlich auch alle Briloner, die auswärts arbeiten.

Kleine Motivation gefällig? Letztes Jahr kamen insgesamt 6.724 Tage zusammen, an denen der Weg zur Schule oder zur Arbeit auf dem Rad zurückgelegt wurde!

