Unfall: Motorrad gegen Traktor

Als das Motorrad zum Überholen ansetzte, bog der Trecker nach links in einen Feldweg ab

brilon-totallokal: Brilon (ots) – Am Montag um 17.55 Uhr wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Traktor auf der Landstraße 956 schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhren das Krad und der Traktor von Madfeld in Richtung Bleiwäsche. Als das Motorrad zum Überholen ansetzte, bog der Trecker nach links in einen Feldweg ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Kradfahrer stürzte anschließend in einen Straßengraben und wurde schwer verletzt. Der 66-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Der schwer verletzte Mann aus Bad Wünnenberg wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Quelle: Quelle: Polizei HSK

