DRK-Familienzentrum Thülen – Kinder stark machen !

Im Kindergarten- und Schulalter ergreifen Eltern Maßnahmen wie Schwimm- oder Verkehrsunterricht, um ihren Nachwuchs vor möglichen Gefahren zu schützen

Auch an den Schutzhelm beim Rollerfahren, der Unfallversicherung oder der Schutzimpfung gegen mögliche Krankheiten wird gedacht.

Aber eines wird dabei viel zu oft vergessen: Was ist mit der Bedrohung durch Gleichaltrige? Hier setzt das DRK- Familienzentrum & Kindertageseinrichtung Thülen auf die bewährte Zusammenarbeit mit der WingTsun Schule Brilon. Und so standen an zwei Nachmittagen Körperhaltung, Gestik Mimik und eine lautstarke Stimme auf dem Stundenplan der angehenden Schulkinder. Es geht um angemessenes Verhalten in Streitsituationen, etwa auf dem Schulhof. Ziel ist es, wann immer möglich, dem handfesten Konflikt schon im Vorfeld aus dem Wege zu gehen.

Der humorvolle Trainer Oliver Milhoff übt grundsätzlich in angstfreien Rollenspielen. Er provoziert und ärgert die an ihm vorübergehenden Kinder. Diese wiederum sollen seine Aktionen ignorieren und ihren Weg unbeirrt fortsetzen. „Die Stimme ist unsere größte Waffe“ schildert Milhoff und so dauerte es gar nicht lange, bis ihm das erste Kind in selbstbewusster Körperhaltung und mit lautstarker Stimme entgegentrat: „Lass mich endlich in Ruhe!“

Und so resümierte Einrichtungsleiterin B. Schlömer: „Ziel erreicht! Stark macht auch, Kindern kleinere Herausforderungen zuzumuten und ihnen nicht jede Hürde wie selbstverständlich aus dem Weg zu räumen. Wer lernt, selbst Lösungen zu finden, geht auch im Konflikt eher einen friedlichen Weg.“ Pädagogisch sinnvolle Spiele rundeten den kurzweiligen Workshop ab.

