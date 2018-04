Familienskifreizeit des Ski Club Olsberg

Brilon-Totallokal: Zur Salzburger Ski Welt Amadè nach Radstadt

brilon-totallokal: Ski Club Olsberg e. V. fuhr mit einem voll besetzten Bus und fast 60 begeisterten Skifahrern / -fahrerinnen wieder einmal in das Skigebiet der Salzburger Skiwelt Amadè

Hier konnten bei fantastischen Bedingungen in der diesjährigen Karwoche, einzigartige Abfahrten bis in die Täler unternommen werden. Angefahren wurde von Radstadt aus die Skigebiete von Zauchensee, Schladming, Flachau, Wagrain, sowie der Reiteralm, die alle auf Ihre Art ihren Reiz hatten.

Das Angebot neben dem Skifahren war neben einem täglich zu lösendem Stadträtsel rund ums Skifahren auch der fast schon traditionelle Aprèski-Nachmittag am Bus. Weiterhin hatten die Jugendlichen und jung Gebliebenen die Möglichkeit nach dem Essen in der nahe gelegenen Disco auf der Tanzfläche noch mal das Tanzbein zu schwingen und hier noch einmal alles zu geben.

Höhepunkt der Woche war jedoch zweifelsfrei das jährliche Vereinsskirennen Hierzu hatte der Skiclub eine anspruchsvoll gesteckte Piste präparieren lassen.

Zu Besuch beim Skirennen war auch wieder HOPSI (dieses Mal hatte sich Volker Berg dazu bereit erklärt in das Hasen – Kostüm zu schlüpfen) das Maskottchen des Skigebietes in Schladming und erneut das Fotoobjekt Nr. 1 auf der Skipiste. Auf der anspruchsvoll gesteckten Piste ging es dann wieder ernsthafter zu und es siegte hier in Bestzeit Oliver Lahme auf der Planai, der alle in Grund und Boden fuhr. In der Wertung der bis 18-jährigen siegte bei der weiblichen Jugend Leonie Gerke aus Olsberg und bei der männlichen Jugend Max Körner aus Brunskappel, die aus den Händen des 1. Vorsitzenden Patrick Lahme und des Fahrtenleiters Karl-Erik Wundling, Pokale, Erinnerungsmedaillen und Urkunden erhielten.

Alle sind sich sicher, dass es wieder eine gelungene Vereinsskifahrt war und freuen sich schon wieder auf die nächste Vereinsfahrt in 2019.

Allen Helfern und Teilnehmern die zum Gelingen der wieder einmal harmonisch verlaufenden Fahrt beigetragen haben, sei an dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön gesagt.

Weitere ganzjährige Aktivitäten des Ski Club Olsberg (wie Mountainbiketouren, Familien- Wanderungen, Kartoffelbarten etc.) sind zu finden unter: http://www.skiclub-olsberg.de

Quelle: Philipp Göddecke, 2.Vorsitzender Skiclub Olsberg e.V.

