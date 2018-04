Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsvereins Scharfenberg-Rixen

Brilon-Totallokal: In einem einstündigen aufschlussreichen und kurzweiligen Vortrag sprach Patrick Sensburg die aktuellen Themen aus Berlin von der Bundestagswahl bis zur Regierungsbildung vor wenigen Tagen an.

brilon-totallokal: Scharfenberg. In der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung des CDU-Ortsverbandes Scharfenberg-Rixen konnte der Vorsitzende Lukas Wittmann als Gäste den Fraktionsvorsitzenden im Rat der Stadt Brilon Eberhard Fisch, den Vorsitzenden des Stadtverbandes Wolfgang Diekmann und MdB Patrick Sensburg begrüßen. Zwei Neumitglieder waren ebenfalls anwesend.

Nach der Verlesung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung durch den Schriftführer Martin Niggemann und des Kassenberichts von Kassierer Theo Normann stand die Ehrung langjähriger Mitglieder auf der Tagesordnung. Lukas Wittmann konnte Karl-Josef Luchte und Karl-Theo Schnier für 40-jährige Mitgliedschaft in der CDU ehren. Hubert Funke und Sigrid Scharfenbaum, die ebenfalls seit 40 Jahren Mitglied der CDU sind, hatten sich entschuldigt. Diese Ehrungen werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Der Jahresbericht von Lukas Wittmann fiel in diesem Jahr aufgrund einer umfassenden Agenda nur kurz aus, da den anwesenden Gästen noch genügend Redezeit zur Verfügung stehen sollte. Eine kurze Analyse der Wahlergebnisse der Landtagswahl im Mai sowie der Bundestagswahl im September letzten Jahres fand aber dennoch statt.

In einem einstündigen aufschlussreichen und kurzweiligen Vortrag sprach Patrick Sensburg die aktuellen Themen aus Berlin von der Bundestagswahl bis zur Regierungsbildung vor wenigen Tagen an. Punkte wie die innere Sicherheit, die Flüchtlingspolitik und die schwierigen Koalitionsverhandlungen kamen ebenfalls nicht zu kurz. Im Anschluss fand noch ein intensiver Austausch zu den Themen Dieselskandal, Benachteiligung des ländlichen Raums sowie zum Fachkräftemangel in der Region statt.

Auch Eberhard Fisch fasste sich in seinem Bericht aus dem Rat der Stadt Brilon aufgrund der fortgeschrittenen Zeit kurz. Dennoch sprach er über die grundlegende Bedeutung des „Krankenhauses Maria-Hilf“ als leistungsstarker Anbieter der gesundheitlichen Grund- und Regelversorgung in Brilon und unserer Region an. Thematisiert wurden weiterhin die Situation zu Bauplätze in Kernstadt und Dörfern sowie wichtige Eckpunkte aus dem Haushalt 2018.

Zum Abschluss der Versammlung gab es noch ein Gruppenbild mit den Jubilaren sowie den weiteren Gästen.

