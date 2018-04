Olsberg: Bürgerversammlung – Pläne für Kneipp-Erlebnispark

Brilon-Totallokal: Pläne für Kneipp-Erlebnispark werden öffentlich vorgestellt und diskutiert

brilon-totallokal: Olsberg. Ideen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger sind gefragt: In einer Bürgerversammlung am Donnerstag, 19. April 2018, um 17 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Olsberg werden die Entwürfe zum Kneipp-Erlebnispark Olsberg erstmals in der Öffentlichkeit vorgestellt. Dort können bereits jetzt im frühen Planungsstadium alle Interessierten auch über die bisherigen Planungen diskutieren.

Gefördert wird das Projekt mit 1,68 Millionen Euro durch die Europäische Union im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und durch das Land Nordrhein-Westfalen. Der Rat der Stadt Olsberg hat im Haushalt den städtischen Eigenanteil in Höhe von 20 Prozent der Gesamtkosten bereitgestellt. Der Kneipp Erlebnispark Olsberg wird als generationenübergreifende, barrierefreie und erlebnisorientierte Grünachse im Zentrum des Kneipp-Heilbades entlang der Ruhr gestaltet werden.

Die Anregungen werden aufgegriffen und ausgewertet – dann geht es an die konkrete Planung der Bauausführung. Der Stadtrat entscheidet dann in öffentlicher Sitzung über das endgültige Konzept des Kneipp Erlebnisparks. Noch in diesem Jahr soll mit vorbereitenden Arbeiten begonnen werden. Bis zum Herbst 2019 soll das Projekt abgeschlossen werden.

Quelle: i.A. Angelika Beuter, Hochsauerlandwasser GmbH

