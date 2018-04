Eltern-Kind-Turnen bei der VHS Olsberg

Brilon-Totallokal: Ab dem 20. April starten bei der VHS Olsberg neue Eltern-Kind-Turnkurse für Kinder ab 2 Jahren

brilon-totallokal: In den Kursen steht die altersgerechte Entwicklung des Kindes durch viel Spaß an der Bewegung im Vordergrund. Es gibt noch freie Plätze in der Freitagskursen von 15:00 bis 16:00 Uhr sowie von 17:00 bis 18:00 Uhr.

Die Kurse finden an zehn Nachmittagen in der Städtischen Förderschule statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080, per Mail unter olsberg@vhs-bmo.de sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon