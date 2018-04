ALME AG bietet E-Bike-Tour an

Brilon-Totallokal: Unter dem Motto „STEINREICH – WASSERREICH – PEST UND MITTELALTER“ bietet die ALME AG am Donnerstag, 19.04.18 eine E-Bike-Tour unter Leitung von Jürgen Adams an.

brilon-totallokal: Gestartet wird am Almer Entenstall Richtung Bleiwäsche über den Diebesweg durch schönen Mischwald geht es zum romantisch-mystischen, zurzeit leerstehende Forsthaus „Loh“. Dann geht es weiter Richtung Osten zur sehr schönen Aussicht in den Steinbruch Bleiwäsche. Der Steinbruch bietet einen guten Einblick in die höchst interessante Geologie des nördlichen Sauerlandes und ist ein lohnendes Ziel für Stein- und Mineraliensammler.

Von Bleiwäsche geht es auf der alten Kreisstraße durch den Wald zur Aabach-Talsperre und weiter nach Bad Wünnenberg und über die Leiberger Hochfläche zum Pestfried. zerstört wurde. Einsandsteinernes Pestkreuz aus dem 17. Jahrhundert erinnert an die Epidemie. Von hier aus geht es dann zurück nach Alme. Die Gesamtstrecke beträgt ca. 39 km bei 470 Höhenmeter-

Start ist am 19. April 2018 um 18:00 Uhr am Almer Entenstall. Infos bei Jürgen Adams (Tel. 02964 969824)

Quelle: Wolfgang Kraft, Alme AG

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon