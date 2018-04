Offizieller Partner der GERRY WEBER OPEN

Brilon-Totallokal: Paderborn-Lippstadt Airport präsentiert den Family Day

brilon-totallokal: 12. April 2018 – Der Paderborn-Lippstadt Airport unterstützt als offizieller Partner die diesjährigen GERRY WEBER OPEN. Während des Turniers vom 16. bis 24. Juni, bei dem Top-Stars wie Roger Federer oder Alexander Zverev in Halle/Westfalen um ATP-Ranglistenpunkte sowie Preisgelder in Höhe von fast 2.000.000 Euro spielen, präsentiert der Heimathafen den Family Day am 21. Juni.

An insgesamt vier Ständen wird der Paderborn-Lippstadt Airport den Turnierbesuchern sein attraktives Flugangebot auf kreative Weise vorstellen. Hierfür sind unterschiedliche Mitmachaktionen und Spiele für die ganze Familie geplant. Dazu zählen unter anderem fliegende Ballons, die ihren Findern Gewinne ermöglichen, ein Wurfwandgewinnspiel, das Flughafenmaskottchen Homie sowie eine Fotobox und vieles mehr.

„Die GERRY WEBER OPEN zählen zu den herausragenden Sportereignissen im Einzugsgebiet des Paderborn-Lippstadt Airports. Das hochkarätig besetzte Turnier, das im Vorjahr mehr als 116.000 Besucher anzog, stellt für uns eine sehr gute Gelegenheit dar, unsere Flugangebote zu präsentieren“, sagt Klaus Marx, VP Sales & Marketing der Flughafen Paderborn-Lippstadt GmbH.

Der Paderborn-Lippstadt Airport ist aufgrund der räumlichen Nähe von weniger als 70 Kilometern bereits seit Gründung des Turniers im Jahr 1991 der Heimathafen für die GERRY WEBER OPEN. Zahlreiche Besucher sowie Sportler und Betreuer nutzen den Airport für die An- und Abreise. Das Engagement für das Tennisturnier reiht sich ein in verschiedene Sponsoringmaßnahmen für den Jugend- und Breitensport.

Bildquelle: GERRY WEBER OPEN

Quelle: Stefan Hensel

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon