Brilon und Berlin waren Hauptthemen auf der SPD-Mitgliederversammlung

brilon-totallokal: Dirk Wiese als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Brilon freute sich über einen vollen Saal anlässlich der SPD-Mitgliederversammlung in Tommy´s Restaurant am 11. April 2018. Er informierte in seinem „Bericht aus Berlin“ über den Fahrplan der SPD-Erneuerung, über anstehende Personalentscheidungen und auch über die auf ihn zukommenden neuen Aufgaben als „Koordinator der Bundesregierung für die zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, Zentralasien und den Ländern der Östlichen Partnerschaft. In der anschließenden, angeregten Diskussion wurde u.a. der Dieselskandal, die Grundsteuerreform, die vorgesehene Überprüfung der Koalitionsarbeit nach 2 Jahren von den Mitgliedern thematisiert.

Bürgermeister Dr. Christof Bartsch präsentierte in seinem „Bericht aus dem Rathaus“ mit berechtigtem Stolz den deutlichen Schuldenabbau der Stadt Brilon in den letzten 4 Jahren, erreicht durch einen verantwortungsvollen Umgang mit den Haushaltsmitteln. Als herausragende Zukunftsaufgaben bezeichnete er u.a. Investitionen in die Bestandssicherung und Entwicklung der Briloner Wirtschaft, in die Kanal- und Straßenerneuerung, in das Gesundheitswesen und in den Schulbereich der Stadt. Besonderes Interesse zeigten die Mitglieder an seinem „Masterplan Brilon 2030“, über den auch langfristig eine erfolgreiche Zukunft für Brilon gesichert werden soll. Die Diskutanten waren sich einig, dass dieser Masterplan primär eine politische Aufgabe und weniger eine Verwaltungsaufgabe sein wird.

BU: Auch Elliott Frojer aus den USA war als Internationaler Parlaments-Stipendiat Gast der SPD-Mitgliederversammlung

Quelle: Jürgen Adams, SPD OV Brilon

