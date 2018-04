Muirsheen Durkin & Friends sind Vorband in Brilon

Brilon-Totallokal: Orden Ogan Konzert fast ausverkauft

brilon-totallokal: Das Team der BWT-Brilon Kultour präsentiert mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Hochsauerland die Metal-Band „Orden Ogan“ in Brilon. Am 20. April 2018 (20.00 Uhr) steht die bekannte Metal-Combo auf der Bühne im Briloner Bürgerzentrum. Und auch die Vorband verspricht eine rockigen Konzertabend: „Muirsheen Durkin and Friends“ – angelehnt an ein altes irisches Traditional, das die Auswanderung thematisiert. Um sich am reichhaltigen Fundus irischen Liedguts zu verdingen, gesellen sich zu den klassischen Rockinstrumenten Bass, Schlagzeug und E-Gitarre die Mandoline, Banjo, Tin Whistle, Akkordeon und als Herausforderung für jede Lautsprechermembran im positiven Sinne: Die beiden Piper Andre und Simon, fester Bestandteil der Show, verlangen jedem Tanzboden alles ab.

Keine neue Idee zwar, aber neu war die Herangehensweise und Herausforderung, sich von hunderten Tonträgern einer mittlerweile ausufernden Plattensammlung mit Celtic-Rock-Bands des gesamten Erdballs inspirieren zu lassen. Denn die kommen nun mal längst nicht mehr aus Irland, sondern aus Indonesien, Australien, Japan oder gar China. Das Erbe der „Pogues“ hinterlässt seine Spuren; weltweit! „Cherry Picking“ war also kein Problem und so machten sich „Muirsheen Durkin & Friends“ daran, irische Traditionals mit pulsierenden Bassläufen, pumpenden Beats und dem Einsatz relativ seltener Instrumente neu zu vertonen, so dass man das mitunter beschauliche Shanty oder Seefahrerliedgut kaum wiedererkennen mag.

Es gibt nur noch wenige Restkarten für das von der Sparkasse Hochsauerland unterstütze Konzert. Tickets sind online unter www.ticket-regional.de sowie in den Briloner Ticket-Regional-Vorverkaufsstellen „Die Schatzkiste“ und bei der BWT Brilon erhältlich. Der Kartenpreis liegt bei 25,- Euro (inkl. Gebühren) im Vorverkauf und 28,- Euro an der Abendkasse.

BU.: „Muirsheen Durkin and Friends geben den Support am 20. April 2018 in Brilon“

Quelle: Thomas Mester, Brilon Kultour

