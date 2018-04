Selbstverteidigungskurse für Kids und Teens beginnen wieder am 26.4.2018

Brilon-Totallokal: Was können die Kinder und Jugendlichen erwarten?

brilon-totallokal: Beim Training lernen die Kinder auf spielerische Weise Techniken aus dem Kungfu . Mit verschiedenen Trainingsmethoden wird das Körperbewusstsein gestärkt und die Entwicklung des Kindes gefördert. Gleichzeitig lernen die Kinder mit ihren Mitmenschen (Trainingspartnern) respektvoll umzugehen und bauen Selbstbewusstsein auf.

Was können die Kinder und Jugendlichen erwarten?

Durch gezielte sportliche und geistliche Übungen können die schulischen Noten auf Dauer verbessert werden

Charakterstärkung

Vermittlung von Werten und Normen

Stärkung des Selbstbewusstseins

Spaß am Sport

Selbstverteidigungstechniken in Notwehrsituationen

Der Unterricht findet in einer entspannten Atmosphäre statt, in der soziales Verhalten in der Gruppe und Fairness im Vordergrund steht.

Im Unterricht spielt das Erreichen eines starken Charakters und eines ausgeprägten Selbstbewusstseins die größte Rolle. Denn Charakterstärke und Selbstbewusstsein sind ein sicherer Schutz vor alltäglichen Gefahren, wie z.B. Gewalt in der Schule, Mobbing oder sexuelle Belästigung, denen heute teilweise leider auch schon die Kinder ausgesetzt sind.

Die Kurse starten am 26.4.2018 und laufen über 10 Einheiten (je 75 Minuten), Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Neueinsteiger sind herzlich Willkommen.

Kinder 6-11 Jahre: 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr

Teens 12-15 Jahre: 17:00 Uhr bis 18:15 Uhr

Treffpunkt: Hotel am Kurpark, weitere Informationen und Anmeldung bei Sandra Dietrich-Siebert 02961-966100, gerne auch per eMail: kontakt@kneippverein-brilon.de

Quelle: Sandra Dietrich-Siebert, Kneipp Verein Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon