Gemischte Bilanz beim Vorbereitungsturnier

brilon-totallokal: Ein Sieg und eine Niederlage – das ist die Bilanz der Brilon Lumberjacks beim „Sauerland Bowl“ am vergangenen Samstag in Iserlohn. Bei diesem zum ersten Mal ausgerichteten Turnier der drei American-Football-Teams aus dem Sauerland gewannen die Lumberjacks gegen die Iserlohn Titans mit 8 : 3. Anschließend verloren sie gegen die Sauerland Mustangs aus Hagen mit 0 : 21.

Zwei Wochen vor dem ersten Ligaspiel dieser Saison brachte der „Sauerland Bowl“ für das Trainerteam der Lumberjacks wichtige Erkenntnisse. „Die Verteidigung steht gut“, sagt Headcoach Axel Hoepfner. Die Offense zeigte gegen die Iserlohn Titans einige beachtliche Spielzüge, kam aber im zweiten Spiel gegen die Sauerland Mustangs kaum zum Zug.

So konnten die Lumberjacks gegen Iserlohn schon früh wichtige Raumgewinne erzielen, diese zunächst jedoch nicht in Punkte umwandeln. Auf der anderen Seite ging Iserlohn durch ein Fieldgoal mit 0 : 3 in Führung. Doch dann drehte die Offense der Lumberjacks noch einmal auf, schaffte einen Touchdown und zwei Extrapunkte. Bei diesem 8 : 3 blieb es bis zum Spielende.

Die anschließende Niederlage gegen die Sauerland Mustangs sieht Headcoach Axel Hoepfner gelassen. Nicht nur, weil die Mustangs eine Liga über den Lumberjacks spielen – anders als die Iserlohn Titans, gegen die für die Lumberjacks in dieser Saison zwei Spiele auf dem Programm stehen. „Der Lerneffekt stand hier für uns im Vordergrund“, sagt Axel Hoepfner. Die Erkenntnisse des Trainerteams sollen bis zum ersten Ligaspiel gegen die Bocholt Rhinos ins Training einfließen. Am Samstag, dem 28. April, werden die Brilon Lumberjacks in Bocholt am Niederrhein zu Gast sein.

Bild: Das Spiel gegen die Iserlohn Titans konnten die Brilon Lumberjacks (in grünen Trikots) für sich entscheiden. Anschließend verloren sie gegen die Sauerland Mustangs.

