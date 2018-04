Laudamotion nimmt tägliche Palma-Flüge am Paderborn- Lippstadt Airport auf

Brilon-Totallokal: Die österreichische Airline Laudamotion hebt künftig auch am Heimathafen ab.

brilon-totallokal: Vom 23. Juni an startet die neue Fluggesellschaft im Sommerflugplan täglich nach Palma de Mallorca. Zum Einsatz kommen Flugzeuge vom Typ Airbus A320. „Nach der schwierigen Marktsituation im Nachgang des Marktaustritts der Airberlin sind wir sehr froh, mit der Airline Laudamotion nun rechtzeitig zur Sommerreisezeit einen weiteren Anbieter für die sehr nachgefragte Destination Palma de Mallorca am Standort zu haben“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH. Zusammen mit den Flügen von Eurowings und Small Planet Airlines steht die beliebte Baleareninsel ab Juni mit wöchentlich 22 Flügen im Programm. Insgesamt werden im Sommerflugplan 12 Urlaubsziele in Spanien, der Türkei, Griechenland, sowie Bulgarien und Ägypten angeflogen.

Hinzu kommen die beiden Drehkreuze Frankfurt und München Alle Flüge mit Laudamotion können ab sofort auf www.laudamotion.com gebucht werden. Paderborn-Lippstadt Airport Der Paderborn-Lippstadt Airport ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre. Das Flugangebot umfasst im Winterflugplan sechs Direktverbindungen zu beliebten Urlaubsdestinationen in Spanien, der Türkei und Ägypten. Darüber hinaus stellt der Heimathafen den Anschluss der Region an den weltweiten Luftverkehr über die regelmäßige Anbindung an die Drehkreuze München und Frankfurt sicher. 2017 verzeichnete der Flughafen ein Fluggastaufkommen von rund 740.000 Passagieren sowie mehr als 38.200 Starts und Landungen.

Quelle: Stefan Hensel

