Start des 11. Hochsauerländer Laufcup am 21. April 2018

Dieses Jahr startet der HS-Laufcup furios.

brilon-totallokal: Nach dem Saisonauftakt am 21. April in Leiberg (nicht am 07.04. wie in den Drucksachen noch ausgewiesen!) geht es Schlag auf Schlag weiter. 6. Mai: Ruthenberglauf in Elleringhausen, 12. Mai: Langenberglauf in Bruchhausen, 13. Mai: Bibertal Volkslauf in Rüthen und am 19. Mai folgt schon der Pfingstwaldlauf in Brilon. Die ganz ambitionierten Läufer können also schon mit dem Pfingstlauf in Brilon die Laufserie abschließen oder sich für die zweite Hälfte der Laufcupsaison sogar an eine andere Streckenlänge wagen.

Das abwechslungsreiche Gelände mit bis zu 500 Höhenmetern auf der Langstrecke (20Km bis 25Km) erfordert nämlich eine gute Vorbereitung und Kondition. Dafür wird man aber mit wunderschönen Landschaftsläufen mit teilweise atemberaubenden Panoramablicken belohnt.

Damit alle Läuferinnen und Läufer an diesen tollen Laufwettbewerben mit den imposanten Blickpunkten teilnehmen können, gibt es auch eine Serie über die Mittelstrecke (ca. 10Km) und eine weitere Serie über die Kurzstrecke (3 bis 6Km).

Weiter geht es mit dem Eggelauf am 23. Juni in Meerhof, dem Hochsauerland-Lauf in Altastenberg am 14. Juli, dem Deifelder Abendlauf am 04. August, dem Lauf um die Aabachtalsperre am 19. August, dem Herbstwaldlauf in Fretter am 22. September und ganz neu dem Trailrun in Brenken am 06. Oktober.

Mindestens fünf Läufe der Serie sind zu absolvieren, damit man in die Endwertung kommt. Die Siegerehrung am 27. Oktober in der Schützenhalle in Altastenberg ist ein weiteres Highlight. Traditionell bekommt dort Jeder, der eine Serie geschafft hat, einen attraktiven Preis ausgehändigt. Die Anmeldung erfolgt vor der ersten Teilnahme beim jeweiligen Lauf gleich vor Ort. Die einmalige Gebühr für die Teilnahme beträgt 5 €.

Weitere Informationen gibt es unter: www.hochsauerlandsport.de/veranstaltungen/hochsauerlaender-laufcup/

Quelle: Jens Morgenstern, KreisSportBund HSK

