4 Tage Spaß mit der neuen Tennisschule Lukas Pour

Brilon-Totallokal: Die ersten 4 Trainingstage sind sehr gut angelaufen.

brilon-totallokal: Das 1. Tenniscamp war direkt ausgebucht, die Kinder, Jugendlichen und Eltern waren sehr gespannt auf Lukas. Das Trainingsspektrum reichte von Tennis über Konditions- Koordinations- und Krafttraining. Das Fazit aller Teilnehmer und von Lukas war am Ende sehr positiv, alle freuen sich auf die kommende Sommersaison mit dem neuen Trainer.

Einige wenige Trainingsstunden sind noch frei, wer also noch Tennisunterricht nehmen möchte, egal ob langjähriger Spieler oder Neueinsteiger, sollte sich schnellstmöglich bei Lukas Pour melden (0177 / 7647216 oder per Mail an l-pour@versanet.de). Die Sommersaison beginnt im Mai.

Quelle: Stefan Elias, TC Brilon 07 e.V.

