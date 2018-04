Bundesversammlung des Sauerländer Schützenbund e.V.

Brilon-Totallokal: Martin Tillmann einstimmig als Bundesoberst bestätigt, Alexander Pusch neuer Bundesjugendsprecher

brilon-totallokal: Exakt 851 Schützenbrüder, davon 381 Delegierte aus 131 dem SSB zugehörigen Vereinen, tagten bei der diesjährigen Zusammenkunft des Sauerländer Schützenbundes (SSB) in der Stadthalle in Attendorn. Der 1. Vorsitzende des ausrichtenden Schützenvereins „St. Margareta“ e.V. Ennest 1899, Christian Busch, freute sich über die gute Beteiligung.

Es folgten Grußworte des Bürgermeister Christian Pospischil aus Attendorn sowie des stellv. Landrat Dieter Meeser, die die Bedeutung des Schützenwesens und die damit verbundene Brauchtumspflege verdeutlichten. Ihr Dank ging an alle ehrenamtlich Engagierte, die durch ihren Einsatz einen großen Beitrag für die Heimat leisten. Mit sehr nachdenklichen Worten zum Thema „German Angst“ wandte sich der evangelische Bundespräses Pfarrer Johannes Böhnke an die Versammlung. Auch Dr. Matthias Heider versprach in seiner Funktion als Bundestagsabgeordneter sich weiterhin für die Interessen und Belange der Schützenbrüder einzusetzen.

Bundesoberst Martin Tillmann ging in seinem Jahresbericht auf die vielfältigen Aktivitäten und zahlreichen Termine des Bundesvorstandes ein. So wurden in 2017 80 Schützen des SSB mit dem Orden für hervorragende Verdienste ausgezeichnet. Den „Großen Wappenteller“ des SSB konnten 10 Schützen in Empfang nehmen, das EGS-Verdienstkreuz in Silber wurde zweimal das EGS-Verdienstkreuz in Bronze einmal verliehen.

In seinem Geschäftsbericht informierte Bundesgeschäftsführer Wolfram Schmitz über die Durchführung der Sachkundelehrgänge für das traditionelle Vogelschießen im Frühjahr dieses Jahres. Weitere Lehrgänge werden im Herbst angeboten.

Ebenfalls erarbeitet der Bundesvorstand aktuell einen Leitfaden für die Schützenvereine zum Thema Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Diese tritt ab Mai 2018 in Kraft und hat bereits in vielen Vereinen für Verunsicherung gesorgt.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Wahlen“ stand die Wahl des Bundesobersts an. Diese war reine Formsache. Einstimmig und mit Beifall wurde Martin Tillmann (55 Jahre aus Lennestadt-Billstein) von den Delegierten in seine zweite Amtsperiode wiedergewählt.

Neuer Bundesjugendsprecher ist Alexander Pusch, 24 Jahre aus Arnsberg. Er tritt die Nachfolge von Marvin Alexander Büscher an, der aus beruflichen Gründen sein Amt zur Verfügung stellte.

Besondere Ehre galt Addi Grooten aus Meschede, der nach 19 Jahren aus dem Bundesvorstand ausgeschieden ist. Neben seiner Funktion als Kreisoberst des KSB Meschede bekleidete er in den Jahren 2009 bis 2017 die Funktion des stellv. Bundesoberst. Unter dem Applaus der Anwesenden überreichte Bundesoberst Tillmann ihm die Ernennungsurkunde zum Ehrenvorstandsmitglied des Sauerländer Schützenbundes.

Ebenfalls neues Ehrenvorstandsmitglied ist Thomas Plümper aus Oesbern, der nach 15 Jahren aus dem Bundesvorstand ausgeschieden ist. Auch ihm galt Dank und Anerkennung.

Eine Überraschung hatte Martin Tillmann für Klaus Stallmann, den Ehrenpräsidenten des Westfälischen Schützenbundes WSB parat. Während seiner 20-jährigen Vorstandstätigkeit im WSB war er ein Garant für gute, freundschaftliche Beziehungen zwischen den Verbänden. Ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit bietet das Bundespokalschießen, das in diesem Jahr am 03. Oktober zum 39. Mal im Landesleistungszentrum in Dortmund abgehalten wird. Zur Erinnerung und zum Dank überreichte Tillmann ihm eine SSB Ehrentafel.

Das nächste große Treffen der Schützen aus dem Sauerland bildet die Schützenwallfahrt am 06. Mai diesen Jahres. Hierzu treffen sich die Schützen und Fahnenabordnungen um 17.00 Uhr vor der Stadthalle Werl. Von dort aus wird zur Wallfahrtsbasilika gepilgert, wo um 18.00 Uhr das Wallfahrtshochamt unter Mitwirken von Weihbischof Hubert Berenbrinker aus Paderborn gefeiert wird.

Ebenfalls bestätigt wurde die Ausrichtung des Bundesschützenfestes vom 13. bis 15 September 2019 durch die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Medebach. Dessen 1. Vorsitzender und Hauptmann Valeri Helfrich gab erste Informationen hierzu bekannt. Als Schirmherr für dieses Großereignis konnte Ministerpräsident Armin Laschet gewonnen werden.

Der nächste Bundesjungschützentag findet am 10. Oktober 2020 statt. Interessierte Vereine können sich bis zum 31. Mai 2018 um die Ausrichtung bei der Bundesgeschäftsstelle bewerben.

Zum Schluss der Versammlung rief der Regionalpräsident 1 der EGS, Bernhard Adams auf, zahlreich am Europäischem Schützentreffen vom 17. bis 19. August 2018 in Leudal / Niederlande teilzunehmen und so die Bedeutung und den hohen Stellenwert des Schützenwesen herauszustellen.

Termine der nächsten Bundesversammlungen:

2019: am 04. Mai 2019 in Sundern

2020: am 25. April in Möhnesee-Körbecke

Fotos: Theo Kulke

BU.:v.l.: MdB Dr. Matthias Heider, stellv. Landrat Dieter Meeser, ev. Bundespräses Pfarrer Johannes Böhnke, Bundesoberst Martin Tillmann, 1. Vorsitzende Schützenverein Ennest Christian Busch, Bürgermeister Christian Pospischil

Quelle: Albersmeier – Sauerländer Schützenbund

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon